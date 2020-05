Mafia sfida GTA 6 con un remake spettacolare: le immagini

La serie Mafia non ha mai raggiunto il successo del “cugino” Grand Theft Auto, ma negli anni ha comunque saputo ritagliarsi la sua meritata base di fedeli appassionati. Nato nel lontano 2001, il franchise di casa 2K Games è andato avanti per la sua strada fino ad un più recente terzo capitolo, classe 2016 e disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. E se è vero che da tempo si vocifera di un ritorno per la saga “fuori legge”, nelle ultime ore i vertici della compagnia americana sono andati a confermare i rumor, annunciando ufficialmente non la sua quarta incarnazione ma Mafia Trilogy, vale a dire un rifacimento dei titoli già esistenti, compreso quello che sembra essere a tutti gli effetti un remake dell’episodio originale.

Live the life of a gangster across three distinct eras of organized crime in America. Discover the #MafiaTrilogy Tuesday, May 19 at 9am PT / 12pm ET / 5pm BST at https://t.co/I2ztjXo7FZ. pic.twitter.com/kzLD4qFRAj — Mafia: Trilogy (@mafiagame) May 13, 2020

In attesa di tutte le informazioni che saranno rilasciate il prossimo 19 maggio, dalla rete – e in particolare dal portale GameSpot – sono arrivate le prime immagini di Mafia Definite Edition, che mostrano un comparto grafico rinnovato e realmente spettacolare e “una ricostruzione fedele, con storia e dinamiche di gioco ampliate e una colonna sonora originale“. L’uscita, poi, dovrebbe essere fissata per il mese di agosto – forse giorno 28 – su PC, PlayStation 4 e Xbox One, rappresentando un antipasto corposo e golosissimo mentre presunti leak e anticipazioni su GTA 6 continuano a rincorrersi in rete ormai da anni, con Rockstar Games trincerata dietro una spessa cortina di silenzio.

Mafia Definitive Edition é um remake mesmo. Segundo a listagem da MS Store, conteúdo extra foi adicionado tbm



Lançamento em 28 de Agosto https://t.co/3gK2wnV3mA pic.twitter.com/vZk56QpZUm — Felipe Mesquita (@felipe_mgm) May 13, 2020

Per quanto riguarda invece Mafia 2, pare che dovrebbe arrivare sotto forma di remaster, mentre il terzo dovrebbe essere una versione espansa dell’originale, con migliorie già annunciate ma ancora non specificate dal team di sviluppo. Anche i lanci potrebbero essere scaglionati, sempre sulle stesse piattaforme di riferimento. Lustrandoci gli occhi, ci tocca allora pazientare fino al 19 maggio per scoprire tutta la verità: anche voi siete in incandescente hype per il grande e probabilmente inatteso comeback della serie? Ditecelo nei commenti poco più sotto.