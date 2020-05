L’idea del rock di Fronte Del Palco di Vasco Rossi con il tour 2020 verso il rinvio

Fronte Del Palco di Vasco Rossi compie 30 anni. Un anniversario che il Kom non poteva dimenticare, né tantomeno mancare di celebrare. Il compleanno dell’album-concerto è stato ricordato sui canali ufficiali del rocker di Zocca, che ha spiegato come il disco abbia dato una svolta all’idea del rock.

L’album è la trasposizione del live di Liberi Liberi

Fronte Del Palco rappresenta un vero e proprio concerto, che riprende il live di Liberi Liberi del 1989, con l’aggiunta di qualche brano inedito compreso Guarda Dove Vai, ormai diventato iconico per l’intero popolo del Kom.

L’album live è arrivato dopo una serie di problemi con la band, per cui aveva deciso di mettersi alla produzione del disco insieme a Stephen Hart.

In questi giorni, Vasco Rossi è tornato in studio di registrazione per continuare con i lavori per il prossimo singolo, che dovrebbe uscire nei prossimi mesi. Il brano rappresenterà il naturale erede di Se Ti Potessi Dire, che ha destinato alla rotazione radiofonica a cominciare dal 25 ottobre scorso. Le registrazioni del nuovo singolo erano partire subito dopo il rilascio del precedente, che aveva definito come il “quarto singolo” della sua carriera.

I lavori si erano interrotti con il lockdown, che aveva costretto Vasco Rossi a tornare dagli Stati Uniti con l’ultimo volo disponibile. Il Kom è però appena tornato in studio di registrazione in quel di Bologna, dove potrebbe portare a termine la sua prossima prova di studio.

Tutti i concerti nei festival verso il rinvio

Le prove dei concerti avrebbero dovuto iniziare nei prossimi giorni, ma l’attuale emergenza sanitaria ha bloccato tutte le prospettive per il futuro degli spettacoli dal vivo. Si va verso il rinvio totale dei concerti al 2021, con una grande incognita sui rimborsi che saranno erogati tramite voucher per partecipare alla prossima edizione dei Festival. I biglietti possono essere ceduti e sarà possibile effettuare il cambio di utilizzatore per i tagliandi nominativi.