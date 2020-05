Johnny Depp canta John Lennon nella cover di Isolation insieme a Jeff Beck (video)

L’attore Johnny Depp canta John Lennon e sceglie di rendergli omaggio con la cover di Isolation insieme a Jeff Beck, leggendario chitarrista statunitense con il quale ha collaborato diverse volte.

Non una scelta casuale: il volto di Edward Mani Di Forbice e l’ex Yardbirds – sì, proprio quelli in cui militavano Eric Clapton e Jimmy Page – avevano registrato la cover nel 2019 e non immaginavano quanto quel titolo sarebbe risultato tremendamente attuale rispetto a questo periodo storico dominato dal Coronavirus.

Isolation fa parte dell’album di debutto John Lennon/Plastic Ono Band pubblicato nel 1970 dopo la fine della carriera musicale dei Beatles. Ciò che ne venne fuori fu un brano che dipingeva quello stato di smarrimento emozionale provato da un artista che vedeva spegnersi per sempre una sua creatura, un mondo che aveva coltivato con fatica e che aveva letteralmente cambiato l’universo della musica.

Oggi, la parola Isolation, suona sinistra e tremenda. Se ne rendono conto i due artisti, un hollywoodiano da una parte e un maestro dall’altra: “Non ci aspettavamo di pubblicarla così presto“, dicono, ma riportano anche che erano sicuri che questo fosse il tempo giusto.

Il brano in cui Johnny Depp canta John Lennon accompagnato da Jeff Beck era già pronto, mixato e masterizzato, ma mancava la parte video. I due amici hanno dunque scelto di montare sull’audio le immagini registrate nel settembre 2019 in occasione del Crossoroads Festival, l’evento benefico ideato da Eric Clapton con spazi dedicati al jazz, al rock e al blues.

I due hanno dichiarato, inoltre: “Speriamo che questo brano vi aiuti a trovare un senso, o anche solo ad aiutarvi ad affrontare questo momento in cui tutti condividiamo l’isolamento“.

Depp è ormai in piena attività musicale, visto che è membro anche degli Hollywood Vampires insieme ad Alice Cooper. Di seguito il video in cui Johnny Depp canta John Lennon nella cover di Isolation insieme all’amico chitarrista Jeff Beck.