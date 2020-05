Insidiosi problemi Fastweb oggi 14 maggio, ma al momento non è down

Sono abbastanza insidiosi i problemi Fastweb che dobbiamo prendere in esame oggi 14 maggio in Italia, considerando il fatto che alcuni utenti in questi minuti fanno sapere di non riuscire a navigare. Apparentemente, la situazione presenta delle differenze rispetto a quanto vi ho riportato poco meno di due settimane fa sulle nostre pagine, quanto alcuni clienti parlarono chiaramente di down sui social. Vediamo dunque come stanno andando le cose questo giovedì in alcune aree del Paese.

Cosa sappiamo sui problemi Fastweb del 14 maggio

Sostanzialmente, i problemi Fastweb trapelati in questi minuti tramite Down Detector ci dicono che non sussistono i presupposti per parlare di down, anche se la situazione è in continua evoluzione. Insomma, a stretto giro potremmo parlare di caso rientrato o di enorme diffusione del malfunzionamento. Staremo a vedere, ma per ora sembrerebbe che i disagi più frequenti si riscontrino soprattutto in Toscana. Insomma, è possibile che l’anomalia sia geolocalizzata.

Fino a questo momento non abbiamo comunicazioni ufficiali da parte dell’operatore, ma è altamente probabile che all’apposita area siano già arrivate segnalazioni sui problemi Fastweb che vengono riscontrati oggi 14 maggio. Insomma, aspettiamoci segnali concreti già nei prossimi minuti, magari con un post o una replica all’interno dei canali social dello stesso operatore. A voi come vanno le cose in questi minuti? Riscontrate anomalie con la connessione mobile o con la linea domestica? Fatecelo sapere con un commento a seguire.

Aggiornamento ore 11:11. Le segnalazioni sui problemi Fastweb di questo giovedì continuano ad essere sotto controllo, ma è altrettanto vero che in alcune aree ci sia stata una momentanea interruzione del servizio.