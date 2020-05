In tanti dicono che Silvia Romano vuole tornare in Africa: cosa scrive su Facebook

Non sono isolate le indiscrezioni secondo cui Silvia Romano vuole tornare in Africa, nonostante l’esperienza traumatica che ha appena finito di vivere dopo la sua liberazione della scorsa settimana. Difficile dire se si tratti di una fake news o meno, considerando che ad oggi nessuno sa cosa ci sia nella sua testa. Tuttavia, dopo la bufala che ho analizzato ieri, in merito ad una vecchia storia del 2017 che non la riguarda (trovate qui le informazioni del caso), oggi 14 maggio a mio avviso è giusto analizzare questa vicenda.

Silvia Romano vuole tornare in Africa: cosa sappiamo su queste voci

Dire che Silvia Romano vuole tornare in Africa è quantomeno forzato. Cosa abbiamo da analizzare sotto questo punto di vista? Corrono voci secondo cui la ragazza avrebbe pronunciato questa frase durante il viaggio di ritorno in Italia. Rumors di corridoio, al momento non confermati dalle uscite pubbliche della diretta interessata. Insomma, fino a quando non sarà lei ad esporsi sull’argomento, sarebbe utile non alimentare ulteriori tensioni presso coloro che non accetterebbero di buon grado una scelta del genere.

Abbiamo solo alcune dichiarazioni da parte di suo zio, il quale ha fatto sapere pubblicamente che farà scomparire il suo passaporto, qualora la milanese dovesse decidere di ripartire per l’Africa. Anche qui, però, tutto nasce da voci di corridoio. Le uniche affermazioni della ragazza sequestrata in Kenya arrivano da Facebook, come è stato riportato in giornata dal Corriere della Sera, con cui Silvia Romano ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno espresso vicinanza a lei e alla sua famiglia durante il periodo della prigionia.

Insomma, “Silvia Romano vuole tornare in Africa” attualmente è una forzatura bella e buona, se non altro perché solo la ragazza potrà chiarire più avanti quale sarà la sua posizione al cospetto di una prospettiva simile.