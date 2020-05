Edoardo Bennato e l’incontro con Leo Gassman

Finalmente il tempo sta dando ragione al nostro cantautore più “rinnegato”, il primo che riempì lo stadio di San Siro il 19 luglio 1980, coerente col suo essere critico nei confronti di ogni sistema politico o partitico, lucido e sarcastico nelle sue analisi, dolce e romantico nei sogni delle sue canzoni.

Edoardo ha scritto, insieme al fratello Eugenio, il brano che meglio di tutti analizza la sensazione di quello che stiamo vivendo, già dal titolo: “La realtà non può essere questa”.

Mi sono collegato con lui, agli arresti domiciliari nella sua casa di Bagnoli, durante il mio Barone Rosso Solo Flight del lunedì sera. Come al solito, le conversazioni con Edoardo sono piene di spunti e riflessioni e in questi momenti di mare in burrasca in cui ci costringono a rimanere chiusi nelle nostre cabine, lui sa dove stiamo andando. Non verso l’isola che non c’è, quella rimane un sogno, ma almeno dobbiamo evitare gli scogli.

Quando Leo Gassmann ha saputo che avrei avuto Edoardo Bennato in diretta, mi ha chiesto di incontrarlo virtualmente, perché lo ammira tantissimo e lo considera una guida. Così, alla fine del racconto di Edoardo, l’ho chiamato e Leo si è lasciato andare ad un fiume di considerazioni che Bennato ha ascoltato col sorriso sulle labbra. Chissà, magari un giorno ascolteremo un brano di Gassmann con un featuring di Bennato, connection nata da questo incontro nel volo solitario del Barone Rosso. Ecco intanto il video della loro conversazione.

Questo è il testo della splendida “La realtà non esiste”

La realtà

È tutta in questa stanza

Nella rete

Che annulla ogni distanza

La realtà

È fuori dal balcone

Nella rete che diventa una prigione

La realtà

E tutta l’illusione

di chitarre che suonano da sole

Nel silenzio di nessuna festa

La realtà non può essere questa

Questo amore non può esser virtuale

Ha bisogno di parole

Di parole sussurrate

E di parole che tu sola puoi sentire

Ha bisogno delle strade

E di tutto il mondo da scoprire

La realtà

È correre nel vento

Nella gara di nessun traguardo

Nell’amore che sventola nel porto

La realtà non può essere altro

E non può

Rinunciare ai sogni

E sognare

Le parole nuove

di coscienze pronte a dire basta

La realtà non può essere questa

Questo amore non può esser virtuale

Ha bisogno di parole

Di parole sussurrate

Di parole che tu sola…

