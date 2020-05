Audio e traduzione di Higher Ground di Martin Garrix con John Martin, la festa di compleanno in musica del DJ olandese

Higher Ground di Martin Garrix arriva a sorpresa come un regalo, che a questo giro non è un vocabolo buttato lì a caso perché oggi, 14 maggio, il DJ e producer olandese spegne 24 candeline. Per festeggiare insieme ai suoi fan il ragazzo di Amstelveen si presenta al party insieme a John Martin, voce e idolo house e indie pop svedese che mette il suo canto al servizio dell’occasione.

Non una collaborazione inedita, quella tra Garrix e Martin: i due artisti avevano già lavorato insieme per Now That I’ve Found You del 2016, e per celebrare il genetliaco del DJ olandese tornano insieme con un brano dance, pieno di positività e lontano dalla malinconia di cui spesso la musica, in questo contesto storico, si fa manifesto.

La storia di Higher Ground ha inizio sul tetto dell’abitazione di Martin Garrix. Il titolo ricorda la hit di Stevie Wonder di cui i Red Hot Chili Peppers registrarono una cover eccellente per l’album Mother’s Milk (1989).

Nel brano di Martin Garrix e John Martin, invece, si racconta quel momento in cui si rende necessario risalire in superficie dopo le esperienze difficili fatte di patemi d’animo, delusioni e frustrazione. Il testo era stato scritto nell’ottobre 2019, ma miracolosamente sembra collocarsi perfettamente con la situazione in cui tutto il mondo versa durante questo periodo storico di chiusura globale per il contenimento del COVID-19.

Il brano si apre con accordi di chitarra in clean e atmosfere pop, poi si insinua rassicurante la voce di John Martin e tutto diventa un crescendo fino all’esplosione del beat in pieno stile dance. Ciò che si respira in tutto il brano, in effetti, è la positività espressa dagli artisti per offrire una speranza all’ascoltatore in quarantena.

Con Higher Ground di Martin Garrix e John Martin i fan partecipano alla grande festa a sorpresa dei due artisti, e per qualche minuto possono mettere da parte l’angoscia dell’isolamento.

Higher Ground di Martin Garrix e John Martin – Testo

“All this time, all this time keeps fading

Feeling trapped inside

So afraid of the darkness talking

In my mind It’s been a long time coming

But it wasn’t for nothing

Soul searching for something, for something I’m down on my knees in the dust

I scream from the top of my lungs

I find my way back to a higher ground

Yeah, I just want to feel alive

Deep in my bones

I know I’m not there but I’m close

I’ll find my way back to a higher ground

Yeah, I just want to feel alive with you Yeah, I just want to feel alive with you

Yeah, I just want to feel alive Try to speak but my voice keeps breaking

Need to say what’s wrong

So many smiles you have seen me faking

On and on It’s been a long time coming

But it wasn’t for nothing

Soul searching for something, for something I’m down on my knees in the dust

I scream from the top of my lungs

I find my way back to a higher ground

Yeah, I just want to feel alive

Deep in my bones

I know I’m not there but I’m close

I’ll find my way back to a higher ground

Yeah, I just want to feel alive with you Yeah, I just want to feel alive with you Yeah, I just want to feel alive

With you, you, yeah

I just want to feel alive

With you, you, yeah

I just want to feel alive with you”

Higher Ground di Martin Garrix e John Martin – Traduzione