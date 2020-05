Vincitore di Amici Speciali, si punta su Michele Bravi: sarà di Maria De Filippi la luce in fondo al tunnel?

Il vincitore di Amici Speciali? Si punta tutto su Michele Bravi. Il cantante sta uscendo da suo periodo buio e la luce di Maria De Filippi sembra poter essere proprio quella in fondo al tunnel.

Michele Bravi è tra i 12 concorrenti scelti da Maria De Filippi per il nuovo format, Amici Speciali, al via su Canale 5 venerdì 15 maggio per 4 serate.

Michele Bravi, Giordana Angi, Random, Irama, The Kolors, Alberto Urso e Gaia Gozzi saranno in sfida l’uno contro l’altro per il canto. Il ballo schiera invece Javier Rojas, Umberto Gaudino, Alessio Gaudino, Gabriele Esposito e Andreas Muller.

Partono le scommesse sul vincitore di Amici Speciali e pochi sono i dubbi in merito alla vittoria di Michele Bravi, già il favorito a trasmissione non ancora iniziata.

Secondo i betting analyst di Stanleybet.it è Michele Bravi a partire in vantaggio a 2,75.

Lo segue Irama (5,50) e Gaia Gozzi, vincitrice in carica di Amici di Maria De Filippi, a quota 6,00. Potrebbe essere questo il podio della categoria canto di Amici Speciali anche se Gaia Gozzi potrebbe essere oscurata dalla grinta dei The Kolors e perdere posizioni con l’avvio del format.

Pochissime le speranze di vedere trionfare Random, inserito in corsa per essere eliminato nel corso delle prime puntate, probabilmente. Poche le speranze anche per Alberto Urso, vincitore della scorsa edizione di Amici, visto anche a Sanremo quest’anno. Urso si trova a quota 10.

Poco più in alto la cantautrice Giordana Angi (6,50), seguita dal gruppo guidato da Stash Fiordispino a quota 7.

La categoria ballo sarebbe invece svantaggiata ma tra i ballerini il favorito potrebbe essere Andreas Muller, attualmente tra i professionisti del programma.

Andreas Muller è a quota 9,00 e anticipa Rojas (13,00), Esposito (17,00), Alessio Gaudino (21,00) e Umberto Gaudino (21,00).

Amici Speciali con Tim insieme per l’Italia devolve in beneficenza il ricavato del televoto a supporto dell’attuale emergenza sanitaria. In giuria Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Eleonora Abbagnato e Giorgio Panariello.