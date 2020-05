The O.C. rimane su Italia1: Mediaset rinuncia al trasloco su La5 e si avvia verso il finale della seconda stagione

The O.C. rimane Italia1. Chi si aspettava di non trovare più il teen drama cult in onda da stasera si sbaglia e di grosso visto che Mediaset ha deciso di rinunciare al trasloco ingolosita dagli ascolti che Ryan, Seth e i loro amici stanno regalando al preserale della rete giovane. In soldoni questo significa che l’annunciato trasloco nel prime time del martedì su La5 non ci sarà e che la messa in onda continuerà su Italia1 con un doppio episodio a settimana sia per quello che riguarda la seconda stagione e, in seguito, anche la terza.

Secondo la nuova programmazione di Italia1, The O.C. andrà avanti con la seconda stagione fino a lunedì 18 maggio. A quel punto l’appuntamento sarà con l’episodio 24 della seconda stagione dal titolo “Il caro estinto” in cui Sandy (Peter Gallagher) si mette in contatto con il primario di una clinica specializzata nel recupero degli alcolizzati per disintossicare Kirsten (Kelly Rowna) che, al ricevimento dopo il funerale di Caleb (Alan Dale), si ubriaca davanti a tutti.

Insieme alla famiglia, la convince che non c’è altra soluzione e seppure a malincuore, l’accompagna in clinica. Jimmy (Tate Donovan) torna a Newport per il funerale e si riavvicina a Julie (Melinda Clarke) e i due decidono di riprovarci.

Ecco le immagini del finale di stagione:

A seguire andrà in onda subito il primo episodio di The O.C. 3 dal titolo “La resa dei conti” in cui gli inquirenti sono convinti che a sparare a Trey (Logan Marshall-Green) sia stato Ryan (Benjamin McKenzie) e che Marissa (Mischa Barton) voglia coprirlo addossandosi la colpa. L’estate è passata e mentre lui si risveglia dal coma, Julie lo avvicina offrendogli del denaro per spingerlo a dare la colpa proprio al giovane.

I quattro ragazzi tentano di fuggire insieme per proteggere Ryan, ma vengono intercettati dalla polizia e Ryan viene arrestato. Marissa raggiunge Trey e lo convince a dire la verità mentre Kirsten si prepara ad essere dimessa ma Charlotte la mette nei guai.

Ecco il promo della terza stagione:

Al momento non ci sono notizie sulla quarta stagione. La messa in onda di The O.C. 4 risale addirittura al 2006 negli Usa e l’anno dopo su Premium e due anni dopo su Italia1, tornerà in replica a giugno? Lo scopriremo solo con le prossime novità sui palinsesti estivi che mai come quest’anno sono ballerini e in balia dell’emergenza dovuta al Coronavirus che ha spinto le reti a fare i conti con un autunno complicato.