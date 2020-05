Slittano al 2021 i concerti dei Kraftwerk in Italia, le nuove date e le info sui biglietti in prevendita

Le date dei concerti dei Kraftwerk in Italia sono slittate al 2021, com’era previsto per via delle restrizioni governative sul contenimento del Coronavirus.

Recentemente la band di Die Roboter ha pianto la scomparsa del membro fondatore Florian Schneider stroncato a 73 anni da un tumore fulminante. Schneider abbandonò la formazione nel 2008 senza esservisi mai allontanato in precedenza.

Secondo le indiscrezioni il suo allontanamento era dovuto all’impegno in altri progetti che aveva in cantiere. In quel tempo la band si esibì in quattro date negli Stati Uniti e Schneider venne sostituito da Stefan Pfaffe, che divenne elemento fisso dei Kraftwerk dal 21 novembre 2008.

I Kraftwerk sono stati i pionieri di tanti stili d’avanguardia a partire dagli anni ’70, quando si affacciarono al mondo della musica con la loro idea di mettere al centro del loro progetto la macchina anziché l’uomo.

La loro musica, definita ora krautrock e ora un ibrido della techno, ha influenzato tantissimi artisti di fama mondiale come David Bowie e i Daft Punk. Il loro spettacolo è un concentrato di tecnologia, gioco di luci e immagini tridimensionali, con i 4 elementi che sul palco si atteggiano come dei veri e propri robot.

I concerti dei Kraftwerk in Italia erano programmati, inizialmente, per il 21 maggio a Padova, il 23 maggio a Parma e il 25-26 maggio a Milano. Di seguito le nuove date programmate per il 2021:

6 aprile – Parma, Teatro Regio

7 e 8 aprile – Milano, Teatro degli Arcimboldi

10 aprile – Padova, Gran Teatro Geox

I biglietti acquistati in precedenza resteranno validi per le nuove date, mentre sono ancora disponibili i biglietti per i concerti riprogrammati del tour italiano della band tedesca sulla piattaforma TicketOne.

I concerti dei Kraftwerk in Italia sono dunque soltanto rimandati: gli artisti si stanno adoperando per non perdere gli appuntamenti con i loro fan, temporaneamente sospesi a causa del Coronavirus che ha costretto i governi ad annullare gli spettacoli.