Problemi Brawl Stars il 13 maggio, colpa del nuovo aggiornamento?

Problemi Brawl Stars non sono di certo all’ordine del giorno. Il titolo mobile di casa Supercell si è infatti sempre dimostrato piuttosto solido dal punto di vista delle performance e della stabilità dei server, tanto sui dispositivi iOS quanto su quelli Android. Eppure nella giornata di oggi, 13 maggio 2020, sono tantissime le segnalazioni degli utenti che lamentano un malfunzionamento del videogioco, disponibile per il download gratuito su Google Play e App Store. Segnalazioni raccolte come da tradizione sul portale Downdetector, e che lamentano problemi nella maggior parte dei casi legati al funzionamento dei server – per i 93% degli utenti – e addirittura alla fase iniziale di log-in – per il restante 7%.

Niente paura però, perché questi problemi Brawl Stars non sono casuali e neppure legati all’inefficienza del team di sviluppo – o, nella peggiore delle ipotesi, ad un potenziale attacco hacker. Anzi, sono connessi ad un’ottima notizia per tutti gli appassionati, considerando che i ragazzi di Supercell hanno deciso di rilasciare un nuovo e corposo aggiornamento per il loro celebre titolo da smartphone. Update che si trova in fase di roll out proprio in questi minuti, come confermato direttamente sulla pagina Twitter ufficiale della produzione:

Il bazar di Tara è QUI! Brawl Pass, nuovo brawler, skin, missioni e tanto altro! 🧞 pic.twitter.com/PGzxNGaolo — Brawl Stars IT (@brawlstarsit1) May 13, 2020

Scampato il pericolo di problemi, Brawl Stars può quindi mettere sul piatto una buona dose di contenuti inediti rivolti ai gamer da touch screen. A partire dal nuovissimo Brawl Pass, con il Bazar di Tara della Season 1 invaso da oggetti e ricompense speciali. Sappiamo poi che Gelindo è il nuovo brawler Cromatico droppabile, con probabilità leggendaria, dalle casse o garantito per tutti coloro che raggiungono il livello 30 con il Brawl Pass. In occasione del decimo anniversario di Supercell – che cade domani, 14 maggio -, i gamer riceveranno in regalo la skin Bull Re Barbaro, mentre sarà possibile acquistare la skin Stecca Guardia per 150 gemme, Semino Tropicale per 30 gemme e Mortis Predone per 150 gemme. Le sorprese naturalmente non si fermano qui, dunque non vi resta che riprovare ad accedere al gioco e scoprirle con i vostri occhi, tra Dominio in modalità limitata e necessari bilanciamenti.