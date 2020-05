Nuovo Amazon Fire HD 8 2020 ufficiale: miglioramenti e prezzi

Adesso Amazon Fire HD 8 2020 è ufficiale, con prestazioni ottimizzata del 30% rispetto al modello del 2018 e 2GB di RAM (rispetto al 1,5GB della precedente generazione). Il quantitativo di memoria interna pure è raddoppiato, con disponibilità nei tagli da 32 e 64GB. La durata della batteria di Amazon Fire HD 8 2020 raggiunge le 12 ore ideali (contro le 10 del modello antecedente). Presente la porta USB-C in luogo della microUSB 2.0, ormai obsoleta. Non cambia assolutamente il prezzo di vendita: 99 euro per Amazon Fire HD 8 2020 in versione base con 32GB di storage, e 129,99 euro per quello da 64GB.

Queste le cifre per portarsi a casa Amazon Fire HD 8 2020 con offerte speciali (che mostrano pubblicità personalizzate quando il tablet è in standby, a dirvi il vero neanche troppo invasive, almeno per i nostri gusti): per non prenderne visione bisognerà puntare sulle versioni senza offerta speciali, ed aggiungere altri 15 euro alle cifre di cui sopra. Amazon Fire HD 8 2020 vanta uno schermo da 8 pollici con risoluzione di 1280 x 800 pixel, un processore quad-core da 2.0GHz, 2GB di RAM, storage da 32 o 64GB (espandibile tramite microSD fino a 1TB), una batteria che garantisce fino a 12 ore di autonomia (possibile ricaricarla per interno in meno di 5 ore).

Amazon Fire HD 8 2020 include anche la nuova modalità gioco per la disattivazione automatica delle notifiche e di altri eventuali elementi di disturbo durante la sessione di gioco. L’e-commerce di Jeff Bezos ha ufficialmente aperto i pre-ordini di Amazon Fire HD 8 2020, nell’unica colorazione disponibile, quella nera. Le spedizioni partiranno il 3 giugno. La cover originale può essere acquistata separatamente al prezzo di 34,99 euro, e nelle opzioni di colore blu-grigio, antracite, malva e grigio chiaro. A questo punto la decisione spetta a voi: potreste decidere di acquistare il nuovo Amazon Fire HD 8 2020 un giorno o l’altro? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.