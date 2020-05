Nucleare è il nuovo singolo di Arisa con Manupuma per la Fondazione Francesca Rava, una dolce dedica alle mamme

Nel nuovo singolo di Arisa con Manupuma troviamo tutta la battaglia della Fondazione Francesca Rava, la onlus da sempre in prima linea con le mamme e i bambini. Nucleare, questo il titolo del brano disponibile da venerdì 15 maggio, è dedicato proprio alle future mamme e ai loro bimbi nati nell’emergenza in questo periodo difficile di quarantena e distanziamento sociale per il COVID-19.

Arisa è volontaria e testimone della onlus e ha scelto di donare alla Fondazione un brano inedito scritto da Manupuma e arrangiato e prodotto da Michele Ranauro. La cantautrice di Sincerità descrive Nucleare come un brano intenso che ha l’intento di sensibilizzare l’ascoltatore all’argomento delle nascite durante l’emergenza, un insieme di lieti eventi che in questo periodo storico arrivano sempre come segnali di speranza.

Sempre Arisa racconta che il brano è stato scritto tempo fa da Manupuma e Ranauro, ma le è sembrato talmente attuale da essersene innamorata subito. Il testo, spiega la voce de L’Amore È Un’Altra Cosa, sembrava descrivere perfettamente questo periodo storico.

Nel suo impegno come volontaria, Arisa ha collaborato con la Fondazione Francesca Rava ad Haiti e in Messico, diventando una dei membri più determinanti della onlus. Per questo Mariavittoria Rava, presidente della Fondazione, dice di lei: “Sono profondamente grata ad Arisa per essere ancora una volta vicina alla Fondazione con la sua straordinaria sensibilità“.

Per questo l’intero ricavato di Nucleare, disponibile dal 15 maggio su digital download e servizi di streaming, sarà devoluto al Progetto Maternità COVID-19 della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus.

Il Progetto Maternità COVID-19 ha l’obbiettivo di allestire percorsi ad hoc per le mamme infette e non infetti dal COVID-19 nei Reparti italiani. In questo momento il progetto è attivo presso il Sacco di Milano e presso la Clinica Mangiagalli in coordinamento con la Regione Lombardia.

Nucleare, il nuovo singolo di Arisa e Manupuma, racconta tutto quel mondo fatato delle mamme che donano nuove vite anche in un momento di paura.