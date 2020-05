Miglior monitor per pc economici: guida all’acquisto

I monitor sono periferiche essenziali per il pc, indispensabili per lavorare, navigare o guardare serie TV e film sul computer. Al giorno d’oggi non devi spendere una fortuna per uno schermo di buon qualità, infatti puoi trovare diverse proposte interessanti a un prezzo davvero contenuto. Se usi il display per i videogiochi abbiamo realizzato una guida sui migliori monitor da gaming economici, che ti consigliamo di leggere se desideri risparmiare, altrimenti in questo articolo parleremo dei migliori monitor economici per pc, con tanti suggerimenti utili per capire come scegliere il display giusto.

Monitor per pc economici: come scegliere

Quando devi comprare un monitor per il pc, ma non vuoi spendere molto, la soluzione migliore è cercare il giusto rapporto qualità-prezzo. Non devi per forza acquistare un display di basso livello, infatti a meno di 200 euro sono presenti tantissimi schermi veramente ben fatti, da usare senza problemi per qualsiasi destinazione d’uso. Inoltre, cerca sempre di approfittare delle offerte, perciò se ancora non lo hai fatto abbonati subito ad Amazon Prime, per usufruire delle promozioni speciali dell’e-commerce e degli sconti a tempo dedicati agli utenti premium della piattaforma.

Il tipo di display

Se stai cercando un monitor economico per il pc devi conoscere i tipi di display proposti dalle aziende del settore. Quelli più diffusi sono gli schermi LCD a cristalli liquidi, in assoluto i meno cari del mercato, dispositivi che assicurano una buona qualità d’immagine e una luminosità adeguata. Al contrario tecnologie più costose ed esclusive sono i monitor OLED e QLED, più efficienti e nitidi nella definizione, ma anche più costosi.

Per quanto riguarda i display LCD è importante considerare il pannello dello schermo, dal quale dipendono le prestazioni e anche il prezzo finale della periferica. Le opzioni più popolari ed economiche sono i pannelli IPS, caratterizzati da un’ottima gamma cromatica e un ampio angolo di visione. Quelli di tipo TN costano di più, infatti sono rivolti al gaming poiché garantiscono una frequenza di aggiornamento più elevata e una latenza inferiore, mentre i pannelli VA hanno una profondità notevole con un contrasto molto alto.

La qualità della scheda video

Un aspetto da valutare quando devi comprare uno schermo per pc economico è senza dubbio la scheda video. A seconda della tecnologia potrai usufruire di performance diverse, ad esempio nella qualità di riproduzione delle immagini, nel tempo di risposta e nel refresh rate. Il sistema più comune è AMD FreeSync, altrimenti puoi trovare anche NVIDIA G-Sync con prestazioni simili di poco superiori. In linea di massima considera i dati forniti del produttore e controlla la compatibilità delle componenti hardware con quelle del tuo pc.

Dimensione e risoluzione

I migliori monitor pc economici sono quelli da 24 pollici e 27 pollici, le misure più vendute nel settore. Per questo motivo sono anche le meno care, con una vasta scelta di modelli e marche diverse. Se invece vuoi spendere un po’ di più puoi optare per display da 30 pollici o arrivare fino a 40 pollici. La risoluzione standard è Full HD 1920×1080 pixel, perfetta per il gaming e il lavoro, altrimenti puoi passare al 2K Quad HD da 2560×1440 pixel, fino ad arrivare ai top di gamma con definizione 4K Ultra HD 3840×2160 pixel.

Quali caratteristiche fanno alzare il prezzo?

L’identikit del monitor economico risiede in alcune caratteristiche di base, tra cui dimensione 24 o 27 pollici, risoluzione Full HD e pannello IPS. Gli aspetti che fanno aumentare il prezzo sono diversi, ad esempio dimensioni più grandi dello schermo, definizioni 2K QHD o 4K UHD, funzionalità avanzate, tecnologie innovative e ovviamente display di tipo OLED o QLED. Se vuoi spendere poco evita questi modelli, concentrandoti invece sulle specifiche tecniche iniziali.

Classifica dei migliori monitor per pc economici

Philips 223V5LHSB2

Il monitor più economico per il pc è il Philips 223V5LHSB2, un display LCD TFT da 21,5 pollici. Si tratta di uno schermo compatto semplice ma funzionale, con risoluzione Full HD 1920×1080 pixel, 16,7 milioni di colori e retroilluminazione W-LED. Questa periferica è dotata della tecnologia HDR, con un tempo di risposta di 5 ms e refresh rate di 60 Hz, propone un rapporto d’aspetto di 16:9 e un angolo di visione di 65 gradi. Nella dotazione ci sono ingressi VGA e HDMI, con supporto per gli attacchi VESA e sistema SmartContrast per una maggiore profondità dell’immagine.

Pro

Prezzo conveniente

Buona risoluzione

Contro

Qualità audio

Angolo visione ridotto

Samsung S24F350

Un monitor HDMI economico è il Samsung S24F350, uno schermo 24 pollici Full HD 1920×1080 pixel. Perfetto per lavorare al pc e guardare film e serie TV, questo dispositivo è dispone di un pannello PLS, un tempo di risposta di 5 ms e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, con illuminazione a LED e design piatto con bordi sottili. La modalità Eye-Saver, brevettata dall’azienda coreana, consente di ridurre i colori blu per diminuire l’affaticamento delle vista, mentre il display fornisce un angolo di visione standard di 178 gradi. Per la connettività ci sono le porte HDMI e D-SUB, con rivestimento opaco e tecnologia AMD FreeSync.

Pro

Illuminazione LED

Buona risoluzione

Contro

Latenza alta

Design

Philips 243V5LHSB

Un ottimo monitor economico 24 pollici per il pc è il Philips 243V5LHSB, un display con risoluzione Full HD 1920×1080 pixel, retroilluminazione W-LED e 16,7 milioni di colori. Lo schermo è un modello LCD TFT con rapporto d’aspetto 16:9 e latenza di 1 ms, funzionalità SmartContrast per immagini profonde e software SmartControl Lite per gestire le GUI con opzione 3D. Completa la connettività, con ingressi HDMI, VGA e DVI, oltre al supporto per il montaggio a muro con attacco VESA e alla garanzia ufficiale di 2 anni.

Pro

Latenza minima

Connettività ampia

Contro

Dimensioni

Design

Samsung S24D330

Sempre al di sotto dei 100 euro puoi comprare il Samsung S24D330, un monitor 24 pollici per il computer con Game Mode e risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. La frequenza di aggiornamento è standard a 60 Hz, tuttavia vanta un tempo di risposta di 1 ms, pannello TN e tecnologia LCD Flat con angolo di visione 160 gradi. Si tratta di un modello davvero leggero, infatti pesa solo 3 Kg, consuma poco ed è presente la retroilluminazione a LED. Per il collegamento al pc c’è la porta HDMI, mentre il sistema Flicker Free riduce lo sfarfallio dell’immagine.

Pro

Immagine ferma

Peso contenuto

Contro

Refresh rate

Design

HP 22W

Uno schermo pc economico tra i più venduti è l’HP 22W, un monitor 22 pollici Full HD 1920×1080 pixel con pannello IPS, superficie antiriflesso e design Micro-Edge a bordi sottili. La luminosità è discreta, mentre la struttura è inclinabile e sono presenti gli ingressi VGA e HDMI con supporto per il protocollo HDCP. La proporzione è di 16:9 e ben bilanciata, con retroilluminazione a LED, angolo di visione di 178 gradi, frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz e tempo di risposta di 5 ms.

Pro

Buona illuminazione

Ottima visione

Contro

Mancano speaker integrati

Refresh rate basso

Dell SE2416H

Display perfetto per il lavoro al computer, il Dell SE2416H è un buon monitor 24 pollici Full HD, uno schermo LCD con retroilluminazione a LED leggero con comandi integrati nella cornice. Uno dei punti di forza di questa periferica è il consumo contenuto, infatti si tratta di un apparecchio di classe energetica A. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche ha un rapporto d’aspetto di 16:9, l’inclinazione è regolabile e sono presenti gli ingressi VGA e HDMI per il collegamento al pc o al notebook. Il tempo di risposta è di 6 ms, tuttavia non è un modello da gaming, con angolo di visione di 178 gradi e rivestimento opaco.

Pro

Design moderno

Consumi ridotti

Contro

Non si regola in altezza

Pochi ingressi

Acer RT270

Monitor 27 pollici economico per il pc, l’Acer RT270 offre un’immagine nitida e una buona gamma cromatica, per usare lo schermo per il lavoro o l’intrattenimento. Il display ha una risoluzione Full HD 1920×1080 pixel, con pannello IPS, contrasto elevato e sistema di filtraggio per la luce blu. Le prestazioni sono di buon livello, con un tempo di risposta di 4 ms e una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, con rapporto d’aspetto 16:9 e speaker audio integrati. Da non sottovalutare la connettività, con porte HDMI, DVI e VGA.

Pro

Buona connettività

Speaker integrati

Contro

Qualità audio

Frequenza

HP 24FH

Tra i device di fascia medio/bassa un monitor pc economico è l’HP 24FH, uno schermo piatto con profilo sottile e design moderno, perfetto per la postazione di lavoro e lo smart working. Il display ha una risoluzione Full HD, con rivestimento antiriflesso e tecnologia AMD Radeon FreeSync, 5 ms di latenza e refresh rate di 60 Hz. Il pannello di questo monitor LCD 24 pollici è IPS, con contrasto dinamico elevato, struttura inclinabile, angolo di visione di 178 gradi e sistema per la riduzione dell’input lag.

Pro

Buona definizione

Schermo antiriflesso

Contro

Frequenza bassa

Peso elevato

Lenovo Q24i

Salendo con la qualità e la ricercatezza del design, un modello accattivante è sicuramente il Lenovo Q24i, un monitor 24 pollici per pc con pannello IPS e risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. La cornice e la struttura di questo display sono veramente ben realizzati, con profilo sottile e supporto laterale invece del classico piede centrale. È presente la tecnologia AMD FreeSync, con prestazioni di 6 ms per la latenza e frequenza di aggiornamento di 75 Hz, con porte VGA e HDMI, proporzione 16:9 e oltre 16 milioni di colori.

Pro

Gamma cromatica

Design sottile

Contro

Tempo di risposta

Pochi ingressi

HISENSE H40BE5000

Su Amazon si riescono a trovare anche alcuni monitor 40 pollici economici, ovviamente con un prezzo intorno ai 200 euro, tuttavia considerando il tipo di display è veramente un costo vantaggioso. In particolare segnaliamo il modello HISENSE H40BE5000, a metà strada tra una smart TV e uno schermo per il pc, con dimensione di 40 pollici, risoluzione Full HD e tecnologia di illuminazione a LED. Tante le funzionalità di questo dispositivo intelligente, da collegare a qualsiasi device tramite HDMI o USB mentre non possiede il modulo Wi-Fi, però ha un sintonizzatore DVB-T2/S2-HEVC, un refresh rate di 60 Hz e una proporzione di 16:9.

Pro

Rapporto qualità-prezzo

Funzioni smart

Contro

Manca modulo Wi-Fi

Audio

HP 27SW

Il miglior monitor pc economico è l’HP 27SW, uno schermo IPS Full HD con tecnologia AMD FreeSync utile per il lavoro, i videogiochi e lo streaming video. Questo display 27 pollici ha una risoluzione 1920×1080 pixel, con altoparlanti integrati per l’audio, refresh rate di 60 Hz e tempo di risposta di 5 ms. La cornice è sottile ed elegante, con struttura inclinabile e superficie antiriflesso perfetta per chi lavora con il pc. L’angolo di visione è di 178 gradi, il peso abbastanza contenuto e il consumo energetico nella media, inoltre lo schermo si può adoperare anche in modalità doppio display, con collegamento HDMI e VGA.

Pro

Design elegante

Buona risoluzione

Contro