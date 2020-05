Lewis Capaldi in concerto in streaming il 16 maggio dalla casa dei suoi genitori

Lewis Capaldi in concerto in streaming dalla Scozia: il live speciale è in programma per sabato 16 maggio alle ore 21.00 (CEST). Per partecipare è necessario acquistare i biglietti.

Lewis Capaldi fa parte degli artisti che sperimentano la modalità di fruizione del concerto in streaming ma solo con l’acquisto di un ticket virtuale da comprare per accedere alla sessione.

Il live sarà visibile in tutto il mondo ma accessibile solo se in possesso dei biglietti disponibile per l’acquisto dalle ore 21.00 (CEST) del 12 maggio al prezzo simbolico di 5 sterline.

Per acquistare i biglietti è necessario collegarsi al sito di DiceTV che accoglierà lo spettacolo di Lewis Capaldi. L’occasione è quella della celebrazione dell’album Divinely Uninspired To A Hellish Extent, che proprio a maggio compie esattamente un anno. Proprio il 12 maggio dello scorso anno, infatti, vedeva la luce per scalare rapidamente le classifiche mondiali.

Sarà possibile seguire lo speciale live stream in acustico di Lewis Capaldi in esclusiva su DICE, l’app di music ticketing e discovery che ha recentemente lanciato una proposta di livestreaming della quale fa parte il live speciale di Lewis Capaldi.

Per la prima volta in assoluto, i fan saranno invitati all’interno della casa dei genitori di Lewis Capaldi a Bathgate, in Scozia per una performance acustica del suo debut album per intero. In scaletta brani come Grace, Bruises, Hold Me While You Wait e il singolo disco di Platino Someone You Loved, che ha vinto un BRIT Award come “Song Of The Year” ai 2020 BRIT Awards.

Nel commentare l’iniziativa, Lewis Capaldi ha dichiarato: “Non posso credere che il mio debut album compirà un anno la prossima settimana! Non vedo l’ora di suonare e raccogliere fondi per CALM, che sta facendo cose incredibili per la salute mentale, non solo in UK“.

Lo show sostiene CALM (Campaign Against Living Miserably) – un movimento di assistenza che combatte la depressione e il suicidio.

I primi 750 fan che acquisteranno i biglietti riceveranno una Divinely Uninspired To A Hellish Extent t-shirt grazie alla collaborazione con ellesse.