L’Allieva 3 slitta al 2021? La fiction è tra le più viste su RaiPlay durante la quarantena

Il debutto de L’Allieva 3 potrebbe slittare ancora. La pandemia da Covid-19 ha messo in ginocchio l’industria televisiva e cinematografica, costringendo molte produzioni a interrompere o posticipare le riprese di molti progetti.

Secondo quanto svelato dal direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, si sta comunque cercando un modo per tornare sui set delle fiction quanto prima possibile. “Nel frattempo abbiamo deciso non solo di confermare la scrittura dei progetti già previsti”, precisa la Andreatta, “ma di investire ancor di più per cercare nuove storie che guardino al futuro”.

Per questo motivo, pare che la messa in onda de L’Allieva 3 potrebbe essere prevista solo nella primavera 2021, nonostante lo stop alle riprese della serie interpretata da Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale sia arrivato quando la lavorazione della stagione era già a buon punto.

Intanto, l’azienda di Viale Mazzini può gongolare: le repliche de L’Allieva 2, riproposte sulla rete ammiraglia a partire dal 19 aprile, continuano a fare ottimi ascolti ogni settimana. Inoltre, la fiction è tra gli argomenti più chiacchierati sui social, entrando subito nelle tendenze di Twitter ogni domenica sera. La popolarità si riflette anche altrove. L’Allieva 2, insieme a Braccialetti Rossi, è tra le serie più viste e ricercate sulla piattaforma RaiPlay. Un bel record, a due anni esatti dall’ultimo ciak sul set della seconda stagione.

A proposito del ritorno de L’Allieva 2 in prima serata: “Sono felice e gratificato che la Rai rimandi in prima serata la serie”, aveva spiegato Lino Guanciale sulle pagine di TV Sorrisi e Canzoni, “perché è una testimonianza dell’affetto solido che il pubblico ha per queste storie e per i nostri personaggi”.

“Eravamo sul set della terza serie, eravamo tutti quanti a Roma, pronti. È stata interrotta, come tutta Italia, ma torneremo”, aveva concluso Alessandra Mastronardi, volto di Alice Allevi nell’amata serie di Rai1.

Sorrisi ha poi pubblicato i primi scatti dal set de L’Allieva 3, condivisi poi da Spettacolo Italiano su Instagram:

Terminate le riprese della terza stagione – qualora sarà possibile tornare sul set – Lino Guanciale ha svelato i suoi prossimi progetti. Lo ritroveremo infatti a girare la serie tv Sopravvissuti (Survivors) un progetto internazionale co-prodotto tra Italia, Francia e Germania. Il progetto è diretto da Carmine Elia, stesso regista de La Porta Rossa, altra serie Rai che vede protagonista Lino Guanciale. Poi, sarà la volta de Il Commissario Ricciardi, le cui riprese si sono concluse, ma che è ancora in fase di post-produzione. “La fiction è ambientata a Napoli negli anni 30, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e diretta da Alessandro D’Alatri”, ha quindi concluso l’attore a Sorrisi.

Tra pochissimo torna su @RaiUno #lallieva2!

Chi fa un brevissimo riepilogo della prima stazione #lallieva https://t.co/2ThL1wIN5v — Lino Guanciale (@LinoGuanciale) April 19, 2020

L’appuntamento con le repliche de L’Allieva 2 è ogni domenica alle 21:25 su Rai1.