In lavorazione il nuovo singolo di Vasco Rossi dopo Se Ti Potessi Dire

Il nuovo singolo di Vasco Rossi sta per arrivare? C’è da porsi questo interrogativo, dopo che il Kom ha deciso di tornare in studio di registrazione per riprendere i lavori sul suo ultimo brano, che aveva interrotto in Italia a seguito del lockdown totale.

I lavori stavano, infatti, continuando a Los Angeles, ma l’imminente lockdown aveva indotto il Kom a un repentino ritorno in Italia, prima del blocco dei voli imposto dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Per Vasco è quindi tempo di tornare in sala di registrazione per continuare quello che aveva interrotto, non senza gli interrogativi che riguardano il periodo che stiamo vivendo. “Posso cantare senza mascherina?”, chiede il Kom, che ha tutta l’intenzione di tornare a lavorare nel rispetto delle norme che impongono il distanziamento sociale.

Presto l’erede di Se Ti Potessi Dire

Il Kom manca dalla rotazione radiofonica dal mese di ottobre, quando ha deciso di rilasciare il brano Se Ti Potessi Dire. Il singolo era già noto da qualche anno poiché era stato leakato, ma il Blasco ha comunque deciso di destinato all’airplay come suo testamento personale, anche se aveva precisato che, quello, non sarebbe stato il suo ultimo brano.

I lavori per la nuova canzone sono iniziati subito dopo la conclusione del tour che ha portato per sei volte sul palco dello Stadio San Siro di Milano e in una doppia data a Cagliari, all’Arena Fiera, dalla quale mancava da molti anni. Il 2020 doveva essere l’anno dei Festival, ma l’attuale emergenza sanitaria potrebbe far saltare l’intera macchina.

Ancora incerta, comunque, la data d’uscita del nuovo singolo è ancora avvolta nel mistero. Ad annunciarlo sarà il Kom sui suoi canali social, nei quali si diverte a dare anticipazioni ma anche a intrattenere i fan con racconti e canzoni, con interventi che si sono intensificati in questi giorni di quarantena.