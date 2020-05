Il finale di The Flash 6 lascia tutti sconvolti tra omicidi e addii (video)

Il momento tanto atteso e, allo stesso tempo, temuto, è arrivato: il finale di The Flash 6 è andato in onda negli Usa qualche ora fa lasciando tutti sconvolti. Chi pensava di rimanere deluso da quest’ultimo episodio rimaneggiato e affrettato per via dell’emergenza Coronavirus, dovrà ricredersi. Non sono mancati i colpi di scena tra il Mirroverse e il mondo reale soprattutto adesso che Barry sa che sua moglie è in trappola e che ha le ore contate per via della dissonanza neurale che potrebbe ucciderla, sarà davvero così che andrà a finire per lei?

ATTENZIONE SPOILER!

Barry non si da pace e ha intenzione di salvare capra e cavoli come ha sempre fatto ma il finale di The Flash 6 lo ha messo a dura prova rischiando, ancora una volta, di cedere al suo lato oscuro se non fosse per l’intervento di Nash pronto a riportarlo sulla retta via. A farlo vacillare ci ha pensato Mirror Singh proponendogli l’accordo che prevedeva la consegna di Carver in cambio di Iris proprio quando il primo si era convinto a chiedere aiuto al team per farsi proteggere da Eva.

Alla fine Barry non cede proprio grazie all’intervento di Nash e i due possono adesso pensare alla fase successiva, tenere Carver al sicuro e pensare a come salvare Iris prima che sia troppo tardi. Quest’ultima riesce a trovare una mappa per congiungersi con il vero Singh ma le cose per lei non vanno come previsto, il suo corpo si sta deteriorando e la debolezza si fa sentire così come i dolori che sul finire dell’episodio peggiorano fino a farla sparire.

Dall’altro lato abbiamo Eva. La donna arriva nel mondo reale a caccia di Carver reo di non averla mai protetta e salvata con l’obiettivo di ucciderlo iniziando a fare piazza pulita intorno a lui portando via Dr. Light, Sunshine e Ultraviolet. A quanto pare, però, lei non è l’unica a volerlo uccidere visto che anche Sue ha intenzione di farlo ma senza successo, o almeno non ufficialmente.

Nel finale di The Flash 6, Eva uccide Carver facendo ricadere la colpa proprio su Sue.