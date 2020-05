Data e trailer di El Presidente su Prime Video, la serie sul FIFA Gate con Karla Souza de Le Regole del Delitto Perfetto

Scandali e corruzione offrono sempre ottimi spunti a cinema e televisione, e con El Presidente Prime Video promette di non tradire le attese. Disponibile in streaming dal 5 giugno, El Presidente è una serie in otto episodi scritta e diretta dal regista e sceneggiatore premio Oscar Armando Bo (Birdman), impegnato inoltre nel ruolo di produttore esecutivo al fianco dei registi Natalia Beristain (Luis Miguel: La Serie) e Gabriel Díaz (Bala Loca).

Fra i co-produttori anche Gaumont, Fabula – di Pablo e Juan de Dios Larraín – e Kapow. Tra gli interpreti spiccano poi Karla Souza (Le Regole del Delitto Perfetto), Andrés Parra (Pablo Escobar: El Patrón del Mal) e Paulina Gaitán (Diablo Guardian).

La storia di El Presidente rievoca il cosiddetto FIFA Gate – famigerato scandalo di corruzione emerso nel 2015 – e si snoda nelle principali città dell’America Latina, degli Stati Uniti e dell’Europa. El Presidente su Prime Video racconta lo scandalo sportivo che ha scosso il mondo esplorando le vicende di Sergio Jadue, presidente di un piccolo club cileno, capace di emergere dall’anonimato e diventare il personaggio chiave di un complotto da 150 milioni di dollari per mano di Julio Grondona, presidente della Federazione calcistica dell’Argentina.

El Presidente punta a conquistare gli abbonati Prime Video nel mondo svelando come la FIFA sia diventata la non-profit più redditizia di sempre. Nell’illustrare a Variety gli obiettivi della serie, Larraín ha descritto la FIFA come una scuola di corruzione, soprattutto in America Latina, dove 22 personaggi su 23 ai vertici del calcio sono stati condannati per corruzione.

Succede qualcosa di molto umano, ha proseguito, quando pochissimi individui hanno troppo denaro e troppo potere. Non stiamo parlando di qualcosa di nuovo, è nella storia della FIFA. Nella serie El Presidente mostriamo cos’è successo in America Latina e come la corruzione sia parte integrante dell’organizzazione.

Ecco il primo trailer di El Presidente, su Prime Video dal 5 giugno con otto episodi da un’ora ciascuno.