5 serie tv da guardare se hai amato La Casa di Carta, da Vis a Vis a Hunters

L’attesa per La Casa di Carta 5 potrebbe essere molto lunga, visto lo stallo delle produzioni cinematografiche e televisive causato dall’emergenza Coronavirus. Nell’attesa di conoscere l’epilogo della surreale rapina alla Banca di Spagna per Il Professore e la sua scalcinata banda di ladri, chi ha amato le prime quattro stagioni della serie rivelazione di Alex Pina potrà trovare interessanti altrettanti titoli in lingua spagnola e non, che mescolano dramma, azione, sentimento e un pizzico di humor (spesso nero).

Dalle serie scritte dagli stessi autori de La Casa di Carta alle saghe imperdibili come Narcos, passando per il cacciatore di nazisti Al Pacino, sono diversi i titoli disponibili in streaming che possono fare da surrogato a La Casa di Carta.

Ne abbiamo raccolti 5 che potranno appassionare i fanatici del Professore & Co. in attesa che la quinta stagione de La Casa di Carta sia annunciata da Netflix ed entri in produzione.

Vis a Vis

Dagli stessi creatori de La Casa di Carta, scritta insieme allo showrunner Ivan Escobar, questa saga carceraria al femminile dai toni noir (che qualcuno contrappone ad Orange Is The New Black come versione più drammatica e “sporca”) è un perfetto esempio di serie da divorare in binge-watch: i suoi punti di forza sono certamente i suoi personaggi lontanissimi dalle eroine di stampo classico, animati da cattiveria, animosità, ma soprattutto uno spirito di sopravvivenza che si alimenta con continuo ricorso alla violenza. Una serie dall’ambientazione claustrofobica che ha proprio in questo aspetto la chiave del suo magnetismo. Disponibile su Netflix.

Narcos

Di gran lunga la migliore produzione originale Netflix finora. Narcos merita di essere vista e rivista sia per la serie originale che per il suo spin-off Narcos: Messico, che fa anche da prequel alle prime tre stagioni con diversi crossover. La forza di questa serie sta nel suo elevato standard qualitativo, dal punto di vista della scrittura egregia, della regia cinematografica, dell’interpretazione intensa dei protagonisti. Che sia l’incredibile vicenda umana e criminale del narco-terrorista Pablo Escobar, quella meno spettacolare dei suoi rivali di Cali o quella dello “smilzo” Gallardo del cartello di Guadalajara in Messico, Narcos è sempre una serie che fa venir voglia di conoscere la vera ed assurda storia di malaffare che sta raccontando e questo è un pregio che non tutte le serie ispirate alla realtà possono vantare.

Hunters

Una serie dall’anima tarantiniana, un po’ pulp e un po’ splatter, che prova non senza difficoltà a maneggiare un argomento terribile come la Shoah. La vera sfida di Hunters è riuscire a farlo, se pure a tratti in modo disturbante e indelicato, la persecuzione degli ebrei ma soprattutto l’imperdonabile protezione riservata a numerosi gerarchi nazisti colpevoli del genocidio, reclutati dagli Stati Uniti alla vigilia della Guerra Fredda perché considerati brillanti professionisti che i sovietici avrebbero potuto accaparrarsi per potenziare l’URSS. Il tutto attraverso la storia di un giovane ebreo appassionato di fumetti e supereroi che dopo l’uccisione di sua nonna si unisce ad un gruppo di cacciatori di nazisti capeggiato da un superstite del campo di concentramento di Auschwitz (un meraviglioso Al Pacino). Una visione un po’ impegnativa per chi è a digiuno di cultura ebraica a causa dei tanti riferimenti e termini in lingua originale presenti nei dialoghi, ma con un finale ricco di colpi di scena che ripaga la mancanza di ritmo degli episodi precedenti. Disponibile su Amazon Prime Video.

White Lines

Debutta su Netflix il 15 maggio ed è la prima serie originale Netflix firmata da Alex Pina, il creatore de La Casa di Carta, dopo l’accordo siglato con la piattaforma per la creazione di nuovi contenuti. Si preannuncia come un mix di commedia, dramma e giallo – come sempre agli spagnoli piacciono le contaminazioni esagerate – il cui filo conduttore sono le strisce bianche della coca. Ambientata a Ibiza e incentrata sulla misteriosa morte di un dj re della movida locale, la serie è prodotta dalla Vancouver Media e dalla società inglese The Left Bank, che realizza The Crown. Un incrocio bizzarro che promette bene sin dal vivace trailer.

Elite

Per restare in tema di serie spagnole del momento, Elite è un teen drama che incontra il thriller tra i corridoi di una prestigiosa ed “elitaria” scuola superiore. Adatto ad un pubblico di giovanissimi ma divorato anche dai più adulti, ha completato un ciclo con la terza stagione e dalla quarta avrà un cast completamente rinnovato con nuovi adolescenti pronti a farsi la guerra a suon di amori proibiti, rivalità, intrighi e soprattutto misteriosi omicidi di cui venire a capo.