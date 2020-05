Vasco Rossi festeggia la laurea in Scienze della Comunicazione allo IULM, 15 anni fa il titolo honoris causa

View this post on Instagram

15 anni fa la Laurea Honoris Causa in Scienze della comunicazione dall'università IULM di Milano. 🎓🚀🤟 "Una laurea per me? Non me l'aspettavo, ehh? Una laurea per me! Che non sono mai stato uno i. Che non ho mai voluto accettare le regole del conformismo. Che sopporto a fatica la" forma" (sono per la "sostanza" delle cose…) Che cerco di non prendermi mai troppo sul serio. Che non sono mai in pace con me stesso. Sempre scomodo, mi metto continuamente in discussione. E ogni volta che raggiungo un obiettivo, subito se ne para davanti un altro. Per me la musica è stata uno strumento formidabile di riscatto. E mi ci sono buttato a capofitto. Credo in quello che canto, ci ho sempre creduto fino in fondo. E se ci credi tu per primo, allora puoi convincere gli altri. Ecco la mia prima lezione di Comunicazione: se non ci credi tu… non ci può credere nessuno! E questo vale anche se volete andare a vendere un'assicurazione. Una laurea per me? Ne sono stupito, lusingato e fiero. Non ho mai cercato di far parte del sistema, non ho mai cercato il facile consenso generale. Ho sempre parlato per pochi… Ma si vede che la comunicazione ha compiuto il miracolo, ha moltiplicato i pani e i pesci… e quei pochi sono diventati molti. Ma attenzione, questo non vuol dire che tutti capiscono! Una laurea non fa primavera…" 😉😎👨‍🎓 #accadevaoggi #11maggio2005 #LaureaHonorisCausa #scienzedellacomunicazione #università #IULM #unalaureaperme✋📚