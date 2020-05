Uscita di PS5 ad ottobre 2020: il nuovo rumor infiamma la next-gen Sony

L’uscita di PS5 sugli scaffali di tutto il mondo rimane ancora avvolta nel mistero. Dopo aver snocciolato tutte le caratteristiche tecniche della sua console next-gen e aver alzato il sipario sul prossimo controller – il DualSense, che andrà a sostituire l’attuale DualShock 4 -, Sony si è infatti trincerata dietro una fitta coltre di silenzio. Lasciando inevitabilmente fedelissimi e semplici curiosi a bocca asciutta, affamati di tutte quelle informazioni che andranno a definire la prossima generazione del gaming firmata dal colosso giapponese. Soprattutto ora che la rivale Microsoft ha mostrato non solo il design definitivo di Xbox Series X, ma anche annunciato i primi giochi che gireranno sul device made in USA in uno speciale appuntamento con il format Inside Xbox – fiondatevi su questo articolo per scoprirli tutti!

E se è vero che potrebbe essere giugno il mese scelto dalle due compagne per le presentazioni ufficiali delle due console, la data di uscita della nuova PlayStation, erede della campionessa di vendite PS4, continua ad essere al centro di congetture, speculazioni e presunti leak in rete. Lo stesso accade oggi, 12 maggio 2020, grazie ad un annuncio di lavoro apparentemente pubblicato da Sony Interactive Entertainment che va a svelare la finestra di lancio di PlayStation 5, per il momento fissata per un generico autunno 2020, giusto in tempo per le festività natalizie di quest’anno:

A Japanese job listing by Sony Interactive Entertainment says that the PlayStation 5 will be launched this Octoberhttps://t.co/YKuWtllIc0 pic.twitter.com/aSp1Aev3AH — Nibel (@Nibellion) May 12, 2020

Non è chiara la natura dell’annuncio e l’autore della pubblicazione, trattandosi di un testo tutto in giapponese, ma l’insider Nibel – ritenuto piuttosto affidabile dalla community videoludica – lo attribuisce proprio a Sony. Un annuncio che quindi fisserebbe l’uscita di PS5 al mese di ottobre, stravolgendo di fatto le precedenti anticipazioni che davano novembre come il periodo più papabile per il debutto della nuova generazione firmata “grande S”. Possibile che la compagnia dagli occhi a mandorla vada a stupire tutti e ad anticipare sul tempo Xbox Series X? Lo scopriremo solo prossimamente, dunque stay tuned su queste pagine per tutti i futuri risvolti in merito. Intanto sapevate che il sequel di Horizon Zero Dawn potrebbe essere già in sviluppo?