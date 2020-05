Torna Lucifer su Italia1 al posto degli eroi DC: orari e programmazione

In attesa della quinta stagione inedita, torna in onda Lucifer su Italia1 a partire dal primo episodio. La serie tv, cancellata da Fox nel 2018, è stata salvata da Netflix, che l’ha rinnovata per una quarta stagione nello stesso anno.

Un quinto capitolo è stato confermato e arriverà nel corso dell’anno sulla piattaforma, diviso in due tranche da otto episodi ciascuna. Di recente, la terza stagione è stata trasmessa in chiaro sul canale 20, e ora il Diavolo interpretato da Tom Ellis torna in onda sul piccolo schermo.

Secondo i primi dettagli, la programmazione di Lucifer su Italia1 inizierà il 23 maggio, e poi per ogni sabato, con tre episodi a partire dalle ore 15:00. La serie tv prenderà così il posto degli show della DC, ovvero Legends of Tomorrow 4 e Supergirl 4 – entrambe si fermeranno sabato 16 maggio.

Per i fan di Lucifer è un’ottima occasione per riguardare l’amata serie tv tratta dai fumetti Vertigo che nell’arco di brevissimo tempo è diventata una delle più amate in tutto il mondo. Per chi invece è incuriosito dal “fenomeno Lucifer”, può approfittarne per cominciarla a seguire.

Al momento solo la prima stagione è in programmazione su Italia1 e non sappiamo se la rete Mediaset deciderà di mandare in onda anche le restanti. In ogni caso, vi terremo informati.

Lucifer è una serie televisiva ideata da Tom Kapinos nel 2016 e tratta da un soggetto scritto da Mike Carey, con protagonista il personaggio di Lucifer, comprimario nel fumetto Sandman di Neil Gaiman. Nel cast della serie tv, Tom Ellis nei panni di Lucifer Morningstar; Lauren German interpreta la detective Chloe Decker; Kevin Alejandro è il detective Daniel “Dan” Espinoza (inizialmente il suo ruolo era stato affidato all’attore Nicholas Gonzalez che l’ha interpretato solo nell’episodio pilota della serie tv); D. B. Woodside interpreta Amenadiel, fratello di Lucifer; Lesley-Ann Brandt è il demone Mazikeen detta “Maze”; Rachael Harris è la psichiatra di Lucifer, Linda Martin; Scarlett Estevez interpreta la piccola Beatrix “Trixie” Espinoza, figlia di Chloe e Dan; Kevin Rankin è il losco e corrotto poliziotto Malcolm Graham.

A partire dalla seconda stagione, entrano nel cast Tricia Helfer nel ruolo della Dea/Charlotte Richards e Aimee Garcia nella parte di Ella Lopez, giovane medico forense. Nella terza stagione viene introdotto il personaggio di Marcus Pierce/Caino, interpretato da Tom Welling. Infine, nella quarta stagione troviamo Inbar Lavi nei panni di Eve, ex fiamma di Lucifer nonché la prima peccatrice dell’Eden.

Segnate sul calendario: l’appuntamento con Lucifer su Italia1 è a partire dal 23 maggio alle ore 15:00.