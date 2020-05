The Good Doctor 3 rimandato a settembre, Rai2 rinuncia alla messa in onda (per ora)

Pensavamo davvero per un attimo di poter raggiungere e sfiorare la messa in onda americana ma l’emergenza Coronavirus ha spazzato via tutto portandosi via anche The Good Doctor 3. Il medical drama con Freddie Highmore stava andando in onda su Rai2 con gli episodi della terza stagione quasi in contemporanea con gli Usa ma a metà è arrivato lo stop per via degli episodi non ancora doppiati. La rete ha deciso di rimandare la messa in onda sperando presto in tempi migliori ma così non è stato.

In questi giorni i doppiatori sono tornati al loro posto e sono pronti a salvare la stagione ma, a quanto pare, tra le serie che torneranno in onda, almeno per il momento, The Good Doctor 3 non ci sarà. Chi sognava la messa in onda degli ultimi episodi tra maggio e giugno rimarrà deluso visto che la Rai è pronta a rimandare tutto a settembre. I restanti episodi di The Good Doctor 3 apriranno la prossima stagione televisiva salvandone l’inizio visto che non si sa bene quando si potrà tornare a lavoro per mettere insieme la programmi (vedi Pechino Express) o altre fiction.

I lavori sui set sono ancora fermi al palo e sembra che le prime novità possano arrivare con la fine di giugno o luglio, sarà allora che forse si penserà a tornare a lavoro e, quindi, confezionare la nuova stagione televisiva.

Gli episodi di The Good Doctor 3 andranno in onda a settembre e, molto probabilmente, da fine agosto inizieranno le repliche della prima parte di stagione. Secondo le ultime novità del palinsesto di Rai2, il medical drama non sarà solo visto che è in arrivo una carrellata di serie tv e di crime. In particolare, è fissato per settembre il ritorno di NCIS 17 (che chiuderà la sua corsa, per ora, il prossimo 29 maggio), quello di FBI 2 e anche quello di NCSI Los Angeles 11 insieme alla stagione conclusiva di Criminal Minds.

Al momento non ci sono invece notizie certe su quello che succederà negli Usa. Solitamente si torna a giugno sui set per iniziare le riprese delle nuove stagioni ma, al momento, non ci sono ancora notizie confortanti a riguardo.