Super sottocosto Amazon per Huawei P40 Lite e P40 Lite E: miglior prezzo di sempre

Decisamente apprezzabile il sottocosto Amazon proposto oggi 12 maggio per gli utenti che stanno pensando di acquistare un Huawei P40 Lite o un P40 Lite E, almeno stando alle informazioni raccolte stamane. La scorsa settimana vi avevo parlato di un primo abbassamento del prezzo, grazie ad una promozione utile per procedere a circa 250 euro, ma questo martedì le pretese da parte del noto store sono calate in modo significativo. Vediamo dunque cosa ci viene presentato, presumibilmente per un numero limitato di unità.

Il nuovo prezzo aggiornato per Huawei P40 Lite

Partiamo proprio con lo smartphone più popolare tra i due esaminati questo martedì. Da alcuni minuti, infatti, è possibile procedere con l’acquisto di un Huawei P40 Lite a soli 233 euro. Da quando è stato lanciato sul mercato, poche settimane, è senza ombra di dubbio il prezzo più basso che sia stato concepito da Amazon. Un trend in rapida discesa quello dei costi associati a questo modello Android, che potrebbe attirare l’attenzione di diversi utenti italiani.

Offerta Huawei P40 Lite Midnight Black 6.4" 6gb/128gb Dual Sim Sistema Operativo: Android Open Source 10.0 con HMS App

Fotocamera: 48 + 8 + 2 + 2 mp apertura grandangolo f/1.8, obiettivo...

Cala il prezzo anche per Huawei P40 Lite E

L’offerta al ribasso anche per Huawei P40 Lite E, invece, consente al pubblico di assicurarsi questo modello a soli 199 euro. Anche qui siamo al picco più basso post lancio, con un rapporto tra qualità e prezzo che difficilmente verrà pareggiato nei prossimi giorni da modelli di altri produttori. Per farvela breve, se avete a disposizione un budget del genere ritengo altamente complicato che con altri modelli vi assicurerete una scheda tecnica migliore.

Fate dunque molta attenzione alle due offerte dedicate a Huawei P40 Lite e P40 Lite E, considerando il fatto che i prezzi Amazon portati alla vostra attenzione oggi 12 maggio potrebbero durare molto poco se pensiamo alle medie del web. Che ne pensate? Vale la pena procedere a queste condizioni? Diteci la vostra.