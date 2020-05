Prezzo bomba per The Last of Us 2 su PS4 da GameStop: ecco come pagarlo 19 euro

Che The Last of Us 2 sia uno dei videogame più attesi dell’anno dai possessori di una PlayStation 4 – o di una più potente PlayStation 4 Pro – non è di certo un segreto. Dopo un primo capitolo superlativo e un iter verso gli scaffali piuttosto travagliato, i ragazzi di Naughty Dog sono infatti pronti a sedurre ancora una volta i fedelissimi di casa Sony con un’esclusiva che promette di essere intensa e incredibilmente avvincente, per un secondo capitolo ambientato cinque anni dopo gli eventi del capitolo originale, classe 2013. Protagonista sarà una più matura Ellie, assetata di vendetta e decisa a combattere non solo per la propria sopravvivenza, ma anche per quella dei suoi affetti più cari. Compreso Joel, controverso antieroe del prequel che la salvò da morte certa pur sacrificando il destino dell’intera umanità.

E se è vero che l’uscita è praticamente – e finalmente! – dietro l’angolo, data la release fissata al prossimo 19 giugno, allo stesso modo l’ultimo Story Trailer rilasciato dai “cagnacci” californiani è riuscito a surriscaldare ulteriormente la macchina dell’hype, andando ad introdurci la trama di quello che già da ora pare un kolossal dalle tinte survival ed orrorifiche che non ha alcuna paura di osare. The Last of Us 2 è a conti fatti un’opera poligonale coraggiosa e potenzialmente divisiva, tanto nelle tematiche quanto nelle meccaniche di gameplay.

The Last of Us 2 a 19,98 euro da GameStop: come funziona l’offerta

Pare allora naturale che un po’ tutti gli utenti PS4 e PS4 Pro non vedano l’ora di testare con mano – e pad! – il preannunciato capolavoro di Naugthy Dog. Un titolo che può per altro essere acquistato ad un prezzo assai goloso presso GameStop Italia, grazie ad una nuova promozione avviata dalla celebre catena di rivendita, che permette di prenotarlo portando indietro due giochi usati:

Prenota in Negozio o Online con Pickup@Store a 19.98€ portando 2 giochi PS4/Switch/Xbox One validi per la promozione. I titoli riportati dovranno essere integri, funzionanti, e completi di custodia e libretto. Maggiori dettagli in negozio.

Per verificare se un determinato gioco è valido per la promo di GameStop, potete utilizzare lo strumento di verifica di validità sul sito della compagnia, seguendo le istruzioni. Vi basterà cercare il gioco sul sito di GameStopZing, aprire la scheda prodotto e controllare la presenza del bollino “prodotto valido per le promozioni“. Cosa ne dite, ne approfitterete?