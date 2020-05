Per le domande del bonus 600 euro INPS in attesa di esito comunicazioni ufficiali in arrivo

Purtroppo ci sono ancora tante domande di bonus 600 euro INPS in attesa di esito e dunque tanti cittadini italiani ancora a corto dell’indennizzo del decreto Cura Italia. La situazione è snervante soprattutto per chi ha compilato proprio nel primo giorno utile la richiesta di contributo, in pratica il 1 aprile. Il ritardo è oramai importante, considerando pure come, al contrario, tanti altri lavoratori autonomi e titolari di partita IVA hanno invece ricevuto l’accredito sul loro conto. Sulla questione è intervenuto proprio l’ente previdenziale con un nuovo riscontro social che lascia intendere risoluzioni prossime o almeno lo si spera.

Il tweet che lascia intendere novità in merito proprio alla questione domande in attesa è appunto quello riportato al centro di questo articolo. L’INPS fa riferimento a comunicazioni ufficiali in arrivo, volte proprio a chiarire la particolare situazione di quegli utenti che non hanno ancora ricevuto alcun accredito.

Siamo in attesa di una comunicazioni ufficiale che chiariranno le situazioni delle domande ancora in attesa di esito. Al momento come social non possiamo dirvi di più ci dispiace #InpsInAscolto — INPS (@INPS_it) May 12, 2020

Sembrerebbe di capire, dunque, che la situazione relativa alle domande bonus 600 euro INPS ancora in attesa di esito sia più complessa di quanto dichiarato in un primo momento. Per i cittadini per i quali il risarcimento non è stato ancora confermato non sussistono problemi di natura tecnica legato magari anche al coretto inserimento di un IBAN valido o per altre cause: piuttosto, come comunicato in queste ore, sembrerebbe proprio che le pratiche specifiche debbano essere sottoposte ad un analisi più approfondita e dunque ad un iter ben definito.

Quando giungeranno dunque le comunicazioni che fanno riferimento proprio alle domande del bonus 600 euro INPS ancora in attesa di esito? Purtroppo sulla tempistica effettiva non ci sono indicazioni precise da parte dell’ente previdenziale e i diretti interessati potrebbero dover attendere ancora giorni per conoscere il destino delle loro pratiche. Peccato che la pazienza mostrata da tanti debba scontrarsi però con la mancanza di liquidità preziose.