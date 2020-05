Ornella Vanoni contro Silvia Romano, il post sparisce dai social dopo insulti e critiche

Ornella Vanoni contro Silvia Romano è una delle novità di queste ore, anche se il post con il quale si era espressa l’artista è post stato cancellato dai suoi profili social. La decisione di cancellare le sue opinioni è arrivata dopo l’ondata di insulti e critiche ricevuti.

L’artista ha deciso di esprimere la sua opinione in merito alla liberazione di Silvia Romano, tornata in Italia il 10 maggio dopo i 18 mesi trascorsi nelle mani dei jihadisti di Al Shabaab, posizione per la quale non le sono stati risparmiati insulti di ogni genere. Le dichiarazioni sono state riportate anche da FQMagazine:

“Se Silvia Romano era così felice, convertita, sposata per sua scelta, ma perché l’avete liberata? Restava là e lo Stato non avrebbe regalato 4 milioni ai terroristi”

Tra le accuse mosse a Ornella Vanoni sotto il post che poi è stato cancellato, anche quelle molto pesanti di razzismo e menefreghismo per non essere informata sui fatti. I social dell’artisti sono ora privi di ogni traccia di opinione e, per il momento, non sono arrivate rettifiche né via social né a mezzo stampa.

Alcune notizie circolate negli ultimi giorni sono state smentite dalla diretta interessata, come quella dell’avvenuto matrimonio con uno dei suoi carcerieri e la gravidanza, che non ha cercato di coprire con l’abito islamico.

Il web non consente il diritto all’oblio

Nonostante il post sia stato cancellato, le dichiarazioni di Ornella Vanoni non sono state dimenticate da coloro che hanno avuto modo di leggere il suo pensiero. In queste ore, l’artista di Senza Fine non è stata l’unica a esprimersi contro Silvia Romano, che in altre sedi è stata pesantemente offesa da chi si è sentito di manifestare il suo pensiero sulla recente liberazione.

In questi anni, Ornella Vanoni ci ha abituato a esternazioni talvolta pittoresche, che riguardavano anche la sua persona.