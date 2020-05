Non È Vero è il nuovo singolo dei The Kolors nel ricordo di Pino Daniele

Il nuovo singolo dei The Kolors è Non È Vero. Il brano arriva dopo i successi di Los Angeles con Guè Pequeno e Pensare Male con Elodie, con il quale hanno conquistato il disco di platino.

Il brano di prossimo rilascio e che è destinato alla rotazione radiofonica a cominciare dal 15 maggio, porta la firma di Stash e quella di Davide Petrella, che aveva già lavorato con il gruppo di Fiordispino in altre produzioni.

Il ricordo di Pino Daniele in Non È Vero

Come ha dichiarato Stash nella nota introduttiva al brano, la citazione di un Pino Daniele anni ’80 è servita a spiegare quale sia la loro concezione di funk Made In Italy: “Andavamo a dormire la sera con il live di Pino a Zurigo del 1983 e ci svegliavamo con l’album “Nero a Metà” in sottofondo”.

Non È Vero è un pezzo suonato con passione e riprende le atmosfere funk della fine degli anni ’70 senza però essere schiavo degli schemi e delle sovrastrutture. La produzione è affidata a Stash e Daddy’s Groove, che ha spesso incrociato il percorso artistico della band.

L’ultimo album dei The Kolors è You

Discograficamente, i The Kolors sono fermi al 2017, anno in cui hanno deciso di rilasciare il loro secondo disco dopo il successo di I Want. La musica del gruppo capitanata da Stash Fiordispino è transitata anche per il palco del Festival di Sanremo, con il brano Frida (Mai, Mai, Mai) che ha segnato il loro debutto in italiano.

La consacrazione definitiva è arrivata con la partecipazione ad Amici Di Maria De Filippi, nel quale hanno trionfato nel 2015. Attualmente, Stash è docente di Canto nella scuola e sarà anche tra i protagonisti della prossima edizione di Amici Speciali, in partenza in prima serata su Canale5 a cominciare dal 15 maggio. Il programma sarà un’occasione per supportare la Protezione Civile, in prima linea per la lotta al Covid.