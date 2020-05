Miglior monitor da 27 pollici: guida all’acquisto

Se stai cercando un monitor per il pc la dimensione più gettonata è quella da 27 pollici, in grado di offrire un eccellente compromesso tra qualità dell’immagine, performance e distanza di visuale. I prodotti in questa categoria sono davvero tanti, con numerosi modelli proposti da aziende come Samsung, BenQ, Asus, LG e molte altre ancora. Ecco alcuni spunti utili per capire come scegliere lo schermo più adatto alle tue esigenze, con una selezione dei migliori monitor 27 pollici.

Come scegliere il miglior monitor da 27 pollici?

I monitor 27 pollici sono sicuramente i più venduti sul mercato, infatti sono perfetti per il lavoro, il gaming e l’intrattenimento. Nella scelta del display giusto è fondamentale analizzare le caratteristiche tecniche dello schermo, le tecnologie integrate, le prestazioni e la connettività. Inoltre, bisogna dare un’occhiata alla risoluzione, al rapporto qualità-prezzo e alla compatibilità del dispositivo con i propri elementi hardware, per integrare lo schermo in modo semplice e veloce nella propria postazione.

Dimensioni consigliate per un monitor pc

In commercio si possono trovare tantissimi tipi di schermi per il pc, tuttavia i monitor 27 pollici rappresentano un ottimo compromesso. Questa dimensione è senza dubbio la migliore, sia per il lavoro che per il gaming, infatti consente di sfruttare appieno la risoluzione Full HD o 4K Ultra HD, offrendo una visuale adeguata anche a distanza ravvicinata. Al contrario un display da 30 pollici o più grande richiede una lontananza maggiore, mentre una periferica più piccola costringe ad avvicinarsi troppo.

IPS, VA o Tn?

I monitor pc 27 pollici sono costituiti di solito da un pannello LCD a cristalli liquidi, mentre soltanto alcuni modelli di fascia alta propongono tecnologie più avanzate come OLED e QLED. Oltre alla struttura principale c’è un secondo pannello, il quale può essere IPS, TN o VA. L’opzione IPS (in-plane switching) è la più diffusa, in quanto assicura una resa cromatica elevata e una gamma di colori molto alta.

I pannelli TN (twisted nematic) sono una soluzione più economica, infatti i colori dell’immagine sono inferiori e la qualità complessiva più bassa, tuttavia garantiscono un tempo di risposta migliore per il gaming, con una frequenza di aggiornamento che può arrivare fino a 244 Hz. Alcuni monitor per il pc propongono i pannelli VA (vertical alignment), un mix tra le due tecnologie, con un contrasto davvero alto, sebbene le prestazioni dell’IPS siano in generale più soddisfacenti.

Qualità dell’immagine

Una delle caratteristiche da valutare prima di comprare uno schermo per il pc è la qualità dell’immagine. La maggior parte dei modelli viene progettato con una risoluzione Full HD, ormai lo standard del settore, una definizione di 1920×1080 pixel valida e versatile per vari tipi di utilizzo. I top di gamma sono i monitor pc 27 pollici 4K con risoluzione Ultra HD a 3840×2160 pixel, il top del mercato al momento, altrimenti ci sono i 2K Quad HD da 2560×1440 pixel, una definizione utilizzata per i display con proporzioni di 16:9 e 21:9.

Caratteristiche e funzionalità

Per scegliere il miglior monitor 27 pollici è indispensabile considerare una serie di caratteristiche e funzionalità aggiuntive, a seconda della destinazione d’uso del display. Ad esempio, per il gaming è importante la presenza della tecnologia AMD FreeSync, oppure del sistema NVIDIA G-Sync, affinché l’immagine sia fluida e non si creino fastidiose interferenze durante i giochi RPG o 3D più complessi.

Da non sottovalutare è la connettività, perciò bisogna controllare gli ingressi del monitor, verificando che ci sia almeno una porta HDMI e una DisplayPort, ancora meglio se la periferica è dotata di uscita audio, porta USB e VGA. Dopodiché è necessario valutare eventuali funzionalità accessorie, come la modalità per il risparmio energetico e di riduzione dei toni di blu per la vista, la compatibilità con gli attacchi VESA per il montaggio a parete, il tempo di risposta e la frequenza di aggiornamento.

I migliori monitor da 27 pollici da acquistare

Acer RT270

Un eccellente entry level è il monitor 27 pollici Acer RT270, uno schermo semplice, ma funzionale con risoluzione Full HD e pannello IPS. Questo display ha una frequenza di aggiornamento standard di 60 Hz, con tempo di risposta di 4 ms e un discreto angolo di visuale, in grado di offrire immagine nitide da varie angolazioni. È presente una tecnologia per la riduzione dei toni blu, in questo modo si stanca meno la vista, con modalità Eco-Display per diminuire i consumi energetici e design sottile Zero-Frame. Per il collegamento con le altre periferiche ci sono le porte HDMI, DVI e VGA.

Pro

Tempo di risposta

Connettività

Contro

Audio

Poche impostazioni

Samsung C27F396

Se non vuoi spendere troppo un ottimo monitor Full HD 27 pollici è il Samsung C27F396, uno schermo curvo con risoluzione 1920×1080 pixel, da usare per il gaming leggero, il lavoro e lo streaming video di film e serie TV. Il display ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz, un tempo di risposta di 4 ms e integra la tecnologia AMD FreeSync, con un pannello VA e un angolo di curvatura di 1800R. Il design è moderno e accattivante, con modalità Eco-Saving per il risparmio energetico, rapporto d’aspetto di 16:9 e contrasto di 3000:1, con porta HDMI e D-Sub.

Pro

Prezzo

consumi

Contro

Frequenza

Connettività

Lenovo L27i

Monitor 27 pollici per il lavoro e la riproduzione di video, il Lenovo L27i è un modello economico con design innovativo e struttura con bordi ultrasottili. Il display è caratterizzato da una risoluzione Full HD a 1920×1080 pixel, con un pannello IPS e luminosità di 250 nits. Per quanto riguarda le prestazioni lo schermo ha un tempo di risposta di 4 ms, con frequenza di aggiornamento di 75 Hz e tecnologia AMD Radeon FreeSync. Per la connettività sono presenti porte HDMI e VGA, con un’uscita audio con jack, mentre l’angolo di visione è di 178 gradi con sistema Eye-Comfort per ridurre l’affaticamento della vista.

Pro

Rapporto qualità-prezzo

Design

Contro

Mancano speaker interni

RGB 75%

Offerta Lenovo L27i Monitor, Display 27" Full HD IPS, Bordi ultrasottili,... Display 27" Full HD con risoluzione 1920 x 1080: questo monitor da 27...

250 nits: per la giusta luminosità del tuo schermo

HP 27W

Un monitor 27 pollici economico è il modello HP 27W, uno schermo piatto con superficie antiriflesso e profilo sottile Micro-Edge, ideale per l’intrattenimento e il lavoro al pc. Questo display LCD ha una risoluzione Full HD 1920×1080 pixel, una proporzione di 16:9, un pannello IPS ad alta resa cromatica, un tempo di risposta di 5 ms e una frequenza di aggiornamento fino a 60 Hz. La struttura è inclinabile, mentre nella dotazione ci sono una porta VGA e un ingresso HDMI con supporto HDCP, un protocollo di sicurezza per lo streaming digitale.

Pro

Risoluzione

Design

Contro

Manca retroilluminazione LED

Non ci sono speaker integrati

HP 27w Monitor, Schermo 27 Pollici IPS Full HD, Risoluzione 1920 x... Prodotto creato sia per appassionati che per professionisti

Una gamma completa e affidabile di articoli con sistemi e soluzioni di...

Philips 275E1S

Per un mix perfetto tra performance, qualità dell’immagine e risoluzione il Philips 275E1S è senza dubbio il modello migliore. Questo monitor 27 pollici per il pc ha una definizione Quad HD a 2560×1440 pixel, con pannello IPS e configurazione base per il gaming, chip AMD FreeSync, tempo di risposta di 4 ms e frequenza di aggiornamento di 75 Hz. Per ridurre l’affaticamento degli occhi è presente la tecnologia Low Blue Mode, mentre il sistema SmartContrast ottimizza il contrasto e i toni di grigio. La connettività è completa, infatti ci sono ingressi DisplayPort, HDMI e VGA.

Pro

Buona risoluzione

Prestazioni per gaming

Contro

Mancano le casse integrate

Altezza non regolabile

Philips Monitor Gaming 275E1S Monitor, 27" IPS, AMD Freesync, Quad HD... Monitor gaming quad HD 2560 x 1440, pannello IPS 75 Hz

Gioco ottimamente fluido grazie alla tecnologia AMD FreeSync

Asus VG278QR

Se vuoi acquistare un monitor da gaming dalle prestazioni elevate, un modello perfetto è lo schermo 27 pollici Asus VG278QR. Le performance sono pensate appositamente per i videogiochi, infatti mette a disposizione un tempo di risposta di 0,5 ms e una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz, con risoluzione Full HD a 1920×1080 pixel, tecnologia AMD FreeSync e G-Sync Compatible. C’è un sistema per il filtraggio della luce blu, la compatibilità per l’attacco VESA 100×100 mm, con porte HDMI, DVI e DisplayPort, regolazione dell’altezza e angolo di visione di 160 gradi.

Pro

Tempo di risposta

Frequenza alta

Contro

Risoluzione

Contrasto

LG UltraGear 27GL650F

Un monitor pc 27 pollici di fascia media è l’LG UltraGear 27GL650F, uno schermo per il gaming e il lavoro con risoluzione Full HD e sistema Multitasking. La periferica ha un display con design piatto, tecnologia AMD FreeSync e supporto per NVIDIA G-Sync, HDR 10, pannello IPS e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz con tempo di risposta di 1 ms. Ottima la dotazione di ingressi, con 2 porte HDMI, DisplayPort 1.4 e uscita audio jack, sistema stand pivot con altezza regolabile, colori sRGB al 99% e ampio angolo di visione.

Pro

Frequenza alta

Tempo di risposta

Contro

Design

Lenovo Q27q

Monitor 27 pollici Quad HD davvero spettacolare, con un ottimo rapporto qualità-prezzo, lo schermo per il pc Lenovo Q27q è un eccellente display con design a bordi ultrasottili. La risoluzione è di 2560×1440 pixel, con luminosità di 300 nits, tempo di risposta di 4 ms e frequenza di aggiornamento di 75 Hz, con colori sRGB al 99%. Sono inseriti nella struttura due speaker integrati da 3W, per un suono avvolgente e nitido, con porte HDMI e DisplayPort. Questo dispositivo è ideale per il lavoro e l’intrattenimento, con un angolo di visione adeguato e un’immagine di alta qualità.

Pro

Gamma cromatica

Luminosità

Contro

Frequenza

Cornice

Offerta Lenovo Q27q Monitor, Display 27" Quad HD, Bordi ultrasottili,... Design elegante- è un monitor dal gusto minimalista, con un design...

Display 27" qhd con risoluzione 2560x1440- immergiti nei tuoi...

LG 27UL650

Uno dei migliori monitor 27 pollici 4K è l’LG 27UL650, uno schermo per il gaming con risoluzione Ultra HD a 3840×2160 pixel e retroilluminazione a LED. Leggero e versatile questo display propone la tecnologia HDR 400 per i contenuti SDR e AMD FreeSync per immagini davvero fluide, una frequenza di aggiornamento di 60 Hz con tempo di risposta di 5 ms. L’altezza è regolabile, c’è l’uscita audio per collegare le cuffie e non mancano 2 porte HDMI e un ingresso DisplayPort. Nel display c’è la modalità Multitasking, con colori sRGB al 99% e pannello IPS, proporzione 16:9 e attacco VESA 100×100 mm.

Pro

Risoluzione immagini

Qualità pannello IPS

Contro

Latenza

Frequenza

LG 27UL850

Vero top di gamma del settore, il monitor 4K 27 pollici LG 27UL850 vanta una connettività veramente ampia e variegata, assicurando anche immagini nitide e fluide con una latenza minima. Il display ha una risoluzione Ultra HD 3840×2160 pixel, con HDR 400, pannello IPS e retroilluminazione a LED. La frequenza di aggiornamento è di 60 Hz con tempo di risposta di 5 ms, è presente la tecnologia AMD FreeSync e il sistema Black Stabilizer, con 1,07 miliardi di colori e sRGB al 99%. Il suono è avvolgente grazie agli speaker da 10W, mentre per il collegamento delle periferiche ci sono ingressi DisplayPort, 2 HDMI, USB-C e 2 porte USB 3.0.

Pro

Connettività

Gamma cromatica

Contro