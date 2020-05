Loba in Apex Legends Stagione 5: abilità e strategie per il nuovo personaggio

La Stagione 5 di Apex Legends è finalmente tra noi! Da una manciata di ore, il Battle Royale firmato Respawn Entertainment e Electronic Arts è andato infatti ad aggiornarsi con tanti contenuti inediti su tutte le piattaforme di riferimento – quindi PS4, Xbox One e PC. Tra questi, non poteva di certo mancare una nuova Leggenda da utilizzare sul campo di battaglia: si tratta di Loba, nota come una ladra dell’alta società, e di cui vi ho già raccontato l’affascinante background in questo articolo dedicato. Alla tenera età di otto anni, il già noto Revenant le ha ucciso i genitori davanti ai propri occhi, costringendola a rubare per sopravvivere. Le cose sono poi cambiare quando Loba è riuscita ad introdursi in una struttura all’apparenza impenetrabile, portando via un braccialetto, con cui è ora in grado di teletrasportarsi ovunque.

Apex Legends: Loba, le abilità della nuova Leggenda

Con l’arrivo di Loba in Apex Legends, è dunque bene non solo elencarne le abilità peculiari, ma anche provare a comprendere come poterle utilizzare sul campo di battaglia per avere la meglio sui nostri avversari. Partiamo con la sua abilità tattica, vale a dire Trucchi del Mestiere, che le permette di sfruttare il teletrasporto per raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili o per cavarsela in situazioni estremamente pericolose e concitate. A questa si affianca l’abilità passiva Occhio di Lince, con cui è possibile vedere il bottino epico e leggendario attraverso i muri con un’area d’azione molto simile a quella della abilità ultimate Boutique del mercato nero, con cui trasferire il bottino vicino nell’inventario – sia a voi che ai vostri compagni di squadra.

Passando alle strategie per utilizzare al meglio Loba, nelle dinamiche di Apex Legends e della sua quinta stagione il nuovo personaggio può essere utilissimo sia come supporto che per sferrare attacchi potenzialmente letali. La sua abilità migliore è senza ombra di dubbio Trucchi del mestiere, che fa affidamento sullo speciale braccialetto della donna per teletrasportarsi ovunque venga lanciato. Seguendo la tattica adatta al momento, è infatti possibile sfruttare questa skill per spostarsi in una posizione sopraelevata in combattimento, o addirittura per aggirare il nemico, teletrasportandosi alle sue spalle e cogliendolo di sorpresa. L’abilità risulta efficace anche nel caso vi troviate accerchiati da più giocatori nemici, prendendone subito le distanze e lasciandovi modo di battere in ritirata per poi, eventualmente, contrattaccare.

E se è vero che Occhio di Lince consente di risparmiare del tempo prezioso nell’individuare loot e oggetti nelle vicinanze, l’abilità ultra Boutique del mercato nero, teletrasportando subito tutti gli oggetti nelle vicinanze, “regala” un indiscutibile vantaggio a voi e alla vostra squadra, fornendovi oggetti utili immediatamente. Il mio consiglio è quello di sfruttarla in zone dal loot prezioso e difficilmente accessibili, che potrebbero custodire bottini di alto livello. E’ comunque importante fare attenzione al suo utilizzo, in quanto si tratta di una skill che può essere sfruttata anche dai nemici una volta che entrano a contatto con con il dispositivo boutique, allo stesso modo di quanto avviene con il resto del vostro team.