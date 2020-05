Interessanti i Samsung Dream Days Unieuro: 3 proposte fino al 18 maggio

I Samsung Dream Days potrebbero essere una buona occasione per cambiare il proprio smartphone, magari se questo ha raggiunto il capolinea e dunque non funziona più a dovere. La catena di elettronica, fino al prossimo 18 maggio, propone diversi dispositivi in sconto, ma in particolar modo sono degne di interesse quelle relative al Samsung Galaxy Note 10 Lite, al Galaxy A51 e al Galaxy A40.

Tutte le offerte di Unieuro previste fino a lunedì prossimo non prevedono costi di spedizione, con consegna di tipo standard naturalmente. I tempi di arrivo del pacco, passato il momento critico per l’emergenza Covid-19, dovrebbero rientrare in due o tre giorni lavorativi al massimo per ogni zona d’Italia.

La punta di diamante dei Samsung Dream Days Unieuro è di certo rappresentata dal Samsung Galaxy Note 10 Lite. Ora il più piccolo dei phablet 2019 è a disposizione al costo più basso di sempre per la catena, ossia 479 euro. Un bel taglio rispetto al valore di listino iniziale di 629 euro.

Visto l’impegno economico importante per il Samsung Galaxy Note 10 Lite, è giusto segnalare anche proposte più appetibili ma di buona qualità. Sempre con i Samsung Dream Days Unieuro, il Samsung Galaxy A51 in questi giorni costa solo 269 euro e non più 369 euro. Si tratta di una promozione molto vantaggiosa, anche rispetto ad e-commerce concorrenti come Amazon.

Per finire, un’ultima proposta molto conveniente per un dispositivo entry-level dall’indiscutibile successo commerciale. Per acquistare il modello saranno sufficienti ora poche decine di euro, ossia 169 e non più 259 euro. Lo sconto complessivo di 90 euro è tanto più interessante perché calcolato su una cifra di partenza non certo alta.

La disponibilità di ognuno dei tre smartphone resta legata alla presenza di sufficienti scorte in magazzino. Al momento di questa pubblicazione tutti i modelli segnalati sono disponibili alla vendita ma non è detto lo siano sempre fino al prossimo 18 maggio.