Annunciata la reunion di Orphan Black, chi parteciperà e come seguire l’evento in streaming

Nostalgia di Orphan Black? Se neppure l’ennesimo rewatch riesce a placarla, di certo potrà farlo la reunion annunciata da BBC America per il 17 maggio alle 21:00 (ora italiana) sulla pagina Facebook ufficiale della serie. Il cast parteciperà infatti a un evento virtuale a scopi benefici per la Giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia.

La reunion permetterà ai fan di Orphan Black di ritrovare il cast della serie, che a sua volta regalerà al pubblico un table read virtuale di due episodi della prima stagione: il sesto, Variations Under Domestication, e il settimo, Parts Developed in an Unusual Manner.

Lo scopo è ritrovare il sempre attivo e nutrito Clone Club e raccogliere fondi per CenterLink e Sistering. Il primo è un ente benefico di sostegno per più di 250 centri per persone LGBTQ in tutto il mondo. La seconda è un’associazione di beneficenza impegnata nel supporto materiale e sanitario alle donne e alle persone trans in condizioni di isolamento sociale, rischio o difficoltà.

Kristian Bruun e io abbiamo iniziato a parlare di una reunion di Orphan Black quando è cominciato il lockdown. Volevamo mostrare il nostro affetto al Clone Club e aiutare a raccogliere fondi per persone duramente colpite da questa difficile situazione, ha spiegato Tatiana Maslany. E speriamo anche di regalare un momento di gioia ai fan con un’iniziativa intima, rivolta solo a loro, per aiutarli a sentirsi connessi alla comunità del Clone Club anche se siamo tutti così distanti.

Questo evento benefico firmato Orphan Black porterà dunque Tatiana Maslany a reinterpretare quattro dei suoi cinque cloni – Sarah, Helena, Alison e Cosima. A confermare la propria partecipazione all’evento anche Maria Doyle Kennedy (Mrs. S); Jordan Gavaris (Felix); Kristian Bruun (Donnie); Kevin Hanchard (Art Bell); Dylan Bruce (Paul); Evelyne Brochu (Delphine); Josh Vokey (Scott); Michael Mando (Vic); Inga Cadranel (Angela DeAngelis); Eric Johnson (Chad Norris); Natalie Lisinska (Ainsley); Kathryn Alexandre. Parteciperanno inoltre i due co-creatori della serie, Graeme Manson e John Fawcett, la produttrice esecutiva Kerry Appleyard, l’autore Will Pascoe e la co-produttrice Mackenzie Donaldson.

La reunion benefica del cast di Orphan Black segue di alcuni mesi il progetto Orphan Black: The Next Chapter, un’audioserie in otto episodi debuttata lo scorso autunno e in cui Tatiana Maslany ha ritrovato Sarah, Cosima, Alison e le altre, tutte costrette a rimettersi in gioco per fronteggiare un potenziale disastro globale.

È un mezzo nuovo e interessante per questi personaggi, aveva commentato Tatiana Maslany nel presentare The Next Chapter all’Entertainment Weekly. Un’audioserie è un’estensione naturale del progetto originale […] e mi è sembrato molto sensato propagare la storia in questo modo. Ci saranno molti nuovi personaggi, fra cui dei nuovi cloni e delle persone a cui essi sono legati, e ancora una volta dei soggetti che cercheranno di controllarli e manipolarli.

Orphan Black: The Next Chapter è disponibile su Serial Box. Non si sa se si tratti di un capitolo già chiuso o se ci sia la possibilità di un eventuale rinnovo. Gli impegni televisivi di Tatiana Maslany proseguono intanto con Perry Mason, serie al debutto su HBO il 21 giugno, in cui è impegnata al fianco di Matthew Rhys e John Lithgow.

Questo, infine, il teaser del table read a scopo benefico atteso il 17 maggio alle 21:00 (ora italiana) sulla pagina Facebook ufficiale di Orphan Black.