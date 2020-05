Adesso è ufficiale: Huawei P30 Pro New Edition lanciato, prima in Germania

Il sipario è calato sul Huawei P30 Pro New Edition, per lo meno in Germania: il dispositivo adesso è ufficiale a tutti gli effetti, come riportato sul sito della divisione tedesca. Le differenze rispetto al modello originale non sono tantissime, ma probabilmente il giusto per convincere molti utenti all’acquisto. A cambiare sono innanzitutto le colorazioni, data la disponibilità delle nuance Aurora, Black e Silver Frost, come pure la memoria interna con l’introduzione del taglio da 256GB (il P30 Pro si ferma a 128GB).

Il resto delle specifiche tecniche del Huawei P30 Pro New Edition restano invariate: schermo OLED da 6.47 pollici FHD+ (2340 x 1080 pixel), processore Kirin 980, 8GB di RAM, 256GB di storage interno (espandibile tramite microSD), fotocamera posteriore composta da un sensore principale da 40MP (apertura f/1.6), da un grandangolare da 20MP (apertura f/2.2), da un teleobiettivo da 8MP (apertura f/3.4, OIS) e da un sensore ToF. La fotocamera anteriore è singola da 32MP (apertura f/2.0). Il lettore di impronte digitali è collocato sul retro, mentre la batteria del Huawei P30 Pro New Edition vanta una capacità di 4200mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge 40W (wireless a 15W).

Tra le connettività supportate il dualSIM, il 4G LTE, il WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, l’NFC, il Bluetooth 5.0, l’USB-C 3.1, il GPS dual band (Glonass, BeiDou, Galileo e QZSS). Non manca la certificazione IP68, mentre le dimensioni generali ammontano a 158 x 73,4 x 8,41 mm (peso di 192 gr.) ed il sistema operativo di riferimento corrisponde ad Android 10 con EMUI 10.1 e GApps (i servizi Google sono confermati). Il Huawei P30 Pro New Edition può essere acquistato in Germania nel modello con 8GB di RAM e 256GB di storage al prezzo di 749 euro. Restiamo in attesa che il device venga commercializzato anche nel nostro Paese (dovrebbero volerci pochi giorni).