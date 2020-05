Tra giugno e luglio il prossimo Honor 30 Lite? Così sembrerebbe

Quest’anno non poteva certamente mancare all’appello Honor 30 Lite, il modello economico del trio presentato lo scorso 15 aprile e composto dai vari Honor 30, Honor 30 Pro e Honor 30 Pro+. Secondo quanto riportato da ‘gizmochina.com‘, il leaker Changan Digital Jun su Weibo avrebbe riferito del lancio programmato a giugno o luglio di un altro smartphone della gamma degli Honor 30.

Facile pensare possa trattarsi proprio di Honor 30 Lite, dispositivo che sapevamo presto o tardi sarebbe arrivato nell’arco di questa prima parte del 2020. Purtroppo le indiscrezioni del giorno non aggiungono nulla relativamente a scheda tecnica e design, che dovrebbero comunque ricalcare le solite tradizioni (processore Kirin di fascia media, schermo di generose dimensioni e specifiche tecniche di certo ridimensionate rispetto ai top di gamma Honor 30, Honor 30 Pro e Honor 30 Pro+).

Per adesso non è dato sapere neanche il prezzo di lancio del dispositivo, che dovrebbe comunque rifarsi a quello di Honor 20 Lite, il cui listino per il modello con 4GB di RAM e 128GB di memoria interna era pari a 299,90 euro. In ogni caso, Honor 30 Lite, che all’incirca un paio di mesi fa dovrebbe aver fatto un giro su TENAA, potrebbe includere un display OLED da 6.3 pollici con risoluzione FullHD+, 6/8GB di RAM, 128/256GB di storage, una fotocamera posteriore con sensori da 48 + 8 + 2MP, una fotocamera anteriore da 16MP ed una batteria da 3900mAh. Ci sembra abbastanza evidente che il dispositivo adotterà i Huawei Mobile Services in luogo dei servizi Google, ma naturalmente aspettiamo il tempo necessario per potervene dare conferma. Chi volesse puntare su un dispositivo entry-level con i Google Mobile Services potrà buttare un occhio ai Huawei P Smart 2020 e Honor 9X Lite. Per tutti gli ulteriori dettagli bisognerà temporeggiare ancora un po’, almeno in attesa di altri leak che speriamo non tardino ad arrivare.