This is Us come Parenthood, la Rai a lavoro sul remake italiano insieme a Cattleya

This is Us come Parenthood, questo è il destino dell’amata serie tv NBC che, dopo quattro anni di onorato servizio, potrebbe presto avere la sua edizione italiana. In passato abbiamo avuto modo di vedere e amare Tutto può Succedere, proprio su Rai1, e presto, magari già il prossimo anno potremo innamorarci di Noi.

Questo è il titolo provvisorio della serie tv remake italiano dell’americana This is Us almeno secondo quanto rivela Tozzi di Cattleya che a Deadline ha confifato: “Nel corso dell’anno, Cattleya entrerà anche in produzione nel remake italiano della serie americana di successo This Is Us. Rai è dietro il remake della serie che attualmente ha il titolo provvisorio Noi”.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul progetto se non che potrebbe iniziare a vedere la luce in estate, o subito dopo, e quindi che non andrà in onda prima del 2021 inoltrato magari proprio in autunno. Siamo quindi ancora in piena salita per questo remake che ha fatto gola alla Rai sicura di poter portare a casa importanti ascolti tv se tutto andrà come previsto, proprio come la serie originale che negli Usa è sicuramente un fiore all’occhiello della programmazione NBC.

Al centro di Noi ci sarà una famiglia proprio come i Pearson che racconteranno la loro storia tra passato e futuro. Inutile dire che l’effetto sorpresa potrebbe non essere lo stesso visto che si parla di remake e quindi di qualche rivelazione di troppo (almeno per coloro che hanno già visto le prime stagioni di This is Us) ma gli espedienti per cambiare quello che è successo e gli intrecci sicuramente non mancano.

Il cast della serie americana è formato da Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson, Chris Sullivan e Ron Cephas Jones, e già c’è chi si chiede quale sarà il cast di Noi. La Rai andrà sul sicuro scegliendo dei volti noti per “Jack e Rebecca” e una serie di giovani attori per i loro figli oppure no? Al momento è un po’ presto per pensarci, ma siamo sicuri che la notizia ha già stuzzicato il pubblico italiano.