Teaser e data di Tredici 4 su Netflix, i ragazzi di 13 Reasons Why salutano i fan con l’ultima stagione

Fin dal suo debutto, nel 2017, 13 Reasons Why ha attratto consensi ma anche numerose polemiche. Ora, la serie tv tratta dal romanzo di Jay Asher, sta per concludersi: Tredici 4 su Netflix è in arrivo con la sua ultima stagione.

Lo show segue la storia di Hannah Baker e la sua misteriosa morte. Dopo che la giovane studentessa si è tolta la vita, Clay, suo compagno di classe trova una misteriosa scatola, all’interno della quale sono conservate registrazioni fatte dalla ragazza in merito ai motivi per cui ha scelto di suicidarsi. Nella prima stagione, Tredici ha fatto parlare di sé per la presenza di contenuti grafici disturbanti tra cui una sequenza drammatica del suicidio di Hannah (poi rimossa) e le scene agghiaccianti di violenza sessuale. Le polemiche non hanno fermato Netflix che ha deciso di rinnovare la serie per altre tre stagioni. Quest’anno, 13 Reasons Why si conclude e la piattaforma di streaming ha svelato la data del debutto: il 5 giugno sarà online Tredici 4 su Netflix.

Dopo aver raccontato la storia di Hannah Baker, la terza stagione si è aperta con un sorprendente colpo di scena: l’odiato Bryce Walker è deceduto. I sospettati sono molteplici dato che a scuola si era fatto molti nemici ed erano in tanti a volerlo morto. Nel corso degli episodi, oltre a sviscerare il misterioso omicidio, la serie mostra anche un altro inaspettato lato di Bryce che potrebbe ribaltare la situazione.

Lo scorso novembre, in un’intervista concessa a PopCulture, l’attrice Kate Walsh, che ha ricoperto il ruolo della madre di Hannah nelle prime due stagioni, ha parlato a proposito della fine di 13 Reasons Why e perché era giusto mettere la parola fine:

Credo che, creativamente, sia davvero importante quando uno show finisce. Prendete serie come Tredici o Fleabag, che sono un ottimo esempio. È come dire, ‘No, abbiamo chiuso. Finito. Questo è ciò che aveva in mente alla fine.’

Ecco il teaser trailer di Tredici 4 su Netflix:

Nessuno è mai pronto a dirsi addio, neanche il cast di Tredici. La stagione finale arriva il 5 giugno. pic.twitter.com/hoy8hKmexE — Netflix Italia (@NetflixIT) May 11, 2020

Nel cast di Tredici 4 su Netflix torneranno Dylan Minnette nel ruolo di Clay Jensen; confermato anche il ritorno di Grace Saif nella parte di Ani Achola; Christian Navarro è Toni Padilla; Alisha Boe interpreta Jessica Davis; Brandon Flynn è Justin Foley; Miles Heizer è Alex Standall; Ross Butler interpreta Zach Dempsey; Devin Druid è Tyler Down; Deaken Bluman è Winston Williams.

Al momento non è chiaro se Justin Prentice tornerà a interpretare Bryce Walker nei flashback, dato che il percorso del suo personaggio si è concluso nella terza stagione. Stesso discorso per Timothy Granaderos nella parte di Montgomery de la Cruz, deceduto negli ultimi episodi.

Tredici 4 su Netflix vi aspetta il 5 giugno 2020 con tutti i 13 episodi della quarta stagione.