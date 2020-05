Si riscontrano problemi Unicredit con app oggi 11 maggio: login complesso

Ci sono segnalazioni su problemi Unicredit a quanto pare non isolati oggi 11 maggio, considerando il fatto che la banca online risulta non raggiungibile per diversi clienti. Questione, quella odierna, che almeno sulla carta ricorda molto quella che abbiamo trattato sulle nostre pagine nello scorcio finale del mese di marzo. Al momento della pubblicazione del nostro articolo, le informazioni disponibili sono frammentarie, ma aiutano quantomeno ad isolare l’anomalia riscontrata da molti.

Le prime informazioni sui problemi Unicredit di oggi 11 maggio

Nello specifico, attraverso i rilevamenti in tempo reale di Down Detector sappiamo che i problemi Unicredit siano sorti attorno alle 11 di stamane. Non si tratta di un vero e proprio down, considerando il fatto che i numeri riscontrati fino a questo momento ci parlano di un malfunzionamento registrato solo da parte dei clienti. Tuttavia, esaminando i commenti del pubblico più in profondità, emerge che l’anomalia dovrebbe investire soprattutto il normale utilizzo dell’applicazione ufficiale.

Al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali in grado di dirci di più sui problemi Unicredit di oggi 11 maggio. Conoscendo gli standard di questi malfunzionamenti, le lamentele magari non ci parleranno di un down diffusissimo, ma allo stesso tempo non va in alcun modo sottovalutato dai tecnici. Anche voi avete fatto i conti con imprevisti durante le operazioni di login tramite l’applicazione della banca? Fatecelo sapere qui di seguito, nell’area commenti.