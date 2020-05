Quante persone possono viaggiare in auto e in moto? Nuove indicazioni del Governo

Quante persone possono viaggiare in auto insieme? Su una moto poi è possibile anche portare un passeggero in questa Fase 2? Il Governo ha appena pubblicato delle nuove FAQ che chiariscono alcuni mezzi sugli spostamenti, anche per chi non ne ha uno proprio e deve chiedere aiuto a qualche conoscente. Le risposte ufficiali a diversi quesiti sono state ufficializzate proprio oggi 11 maggio.

Quante persone possono viaggiare in auto?

La risposta alla domanda è ben precisa ma non univoca per tutti gli italiani. Il Governo afferma che è possibile viaggiare in auto anche in più persone ma con una restrizione. Dovrà essere mantenuto il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra gli occupanti dell’abitacolo. Sta di fatto che chi è dotato di un proprio mezzo particolarmente capiente non avrà particolari difficoltà nel muoversi in gruppo. Al contrario chi possiede un’utilitaria dovrà fare bene i suoi calcoli per non incorrere in sanzioni.

Si può andare in 2 in moto?

Sia ben chiaro, non è possibile andare in 2 in moto. A differenza che per la macchina,per questo mezzo di trasporto non è possibile mantenere la distanza di un metro e dunque viaggiare in coppia resta non consentito. L’unica eccezione ammessa è quella in cui le due persone a bordo della noto siano conviventi.

Chi non ha un mezzo proprio o la patente può farsi accompagnare?

Nel caso ci si debba spostare per uno dei motivi previsti dal decreto del 27 aprile ma non si disponga di mezzo proprio o di patente, ci si può far accompagnare da una terza persona? La risposta è si: nel caso specifico lo spostamento in se sarà giustificato sia per l’accompagnato che per l’accompagnatore. Quest’ultimo non dovrà essere necessariamente un parente ma anche altra persona incaricata. Naturalmente, nell’abitacolo, come già riportato, dovrà essere garantita sempre la distanza di 1 metro.