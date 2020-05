Offerte nuovo Volantino Euronics: PC gaming, console e tanti giochi in sconto fino al 17 maggio

Il nuovo Volantino Euronics è finalmente tra noi! Volantino che, carico di offerte e promozioni allettanti per un po’ tutti i consumatori, non dimentica di sedurre pure i portafogli degli appassionati di videogiochi. Sul sito ufficiale della nota catena di elettronica di consumo – che potete raggiungere a questo indirizzo – sono infatti presenti corposi sconti anche per PC da gaming, console dell’attuale generazione e diversi titoli di richiamo. E’ però importante sottolineare che la maggior parte di queste offerte sono valide solo sugli acquisti online, e partono da oggi, 11 maggio, per andare a protrarsi fino a giorno 17 del mese. A seguire, andiamo a scoprire insieme i saldi più interessanti, che potrebbero quindi fare gola alla community di gamer.

Volantino Euronics fino al 17 maggio: le offerte videogiochi migliori

Tra le offerte online del nuovo Volantino Euronics di maggio 2020 troviamo prima di tutto tutti i bundle di Xbox One X – attualmente la console più potente presente sul mercato, almeno fino all’uscita invernale delle future PlayStation 5 e Xbox Series X – al prezzo scontato di 299 euro. Passando ai giochi, abbiamo prima di tutto una manciata di produzioni Electronic Arts a costi decisamente convenienti. Pensiamo non a caso a EA Sports UFC 3 proposto a 19,99 euro, allo sparatutto in prima persona Battlefield 5 sviluppato dai ragazzi di DICE – attualmente al lavoro sul sesto capitolo – a 24,99 euro, al calcistico FIFA 20 prezzato a 29,99 euro e all’intramontabile The Sims 4 Console Edition, che il sito di Euronics propone a 19,99 euro.

Se invece siete alla ricerca di una solida esperienza “massiva” da giocare in compagnia di amici virtuali e reali, non potete lasciarvi scappare Tom Clancy’s The Division 2 al prezzo di 9,99 euro, o in alternativa – sempre prodotto da Ubisoft – potete indirizzarvi sul più recente Ghost Recon Breakpoint a 24,99 euro. Restando in tema videogiochi current-gen, il Volantino Euronics mette sul piatto offerte anche per Rainbow Six Siege – venduto a 14,99 euro -, Starlink Battle for Atlas Starter Pack a 19 euro, My Time At Portia a 19,99 euro, Far Cry 5 a 19,99 euro, Shenmue 3 a 29,99 euro, Kingdom Come Deliverance Royal Edition a 19,99 euro e F1 2019 Anniversary Edition a 39,99 euro. In attesa di Assassin’s Creed Valhalla, potete portarvi a casa il precedente Assassin’s Creed Odyssey a 24,99 euro, mentre i PC gaming di HP sono proposti con il 20% di sconto – offerta valida online e nei negozi aperti su una selezione di modelli.