Obbligato Huawei Assistant e Smart Charge su vecchi smartphone Huawei e Honor? A cosa servono

La novità era stata preannunciata ma ora è realtà. Huawei Assistant ma anche Smart Charge sono in dirittura d’arico su un numero sempre maggiore di smartphoen Huawei appunto e naturalmente anche Honor. Senza che gli utenti facciano niente, ecco che (a monte) gli sviluppatori al soldo del produttore cinese stanno provvedendo proprio a distribuire le due novità software, senza che ci sia nessun consenso o attività a priori degli user.

In pratica Huawei Assistant e Smart Charge sono in corso di download proprio su molti smartphone Huawei e Honor che non li avevano in dotazione, soprattutto vecchi modelli con a bordo sia EMUI 10 che EMUi 9.1 senza le due esperienze software. Il produttore sta spingendo a tutta forza verso i suoi servizi, dunque il rilascio automatico delle due app ha lo scopo di avvicinare sempre più utenti verso le soluzioni proprietarie in luogo di quelle di Google. Per quanto proprio Google Assistant resti attivabile sui telefoni anche dopo l’arrivo di Huawei Assistant, quest’ultima resta la soluzione predefinita e comunque “consigliata.

Visto la scelta quasi obbligata dei due nuovi strumenti software, a cosa serviranno appunto Huawei Asistant e Smart Charge ora sugli smartphone Huawei, anche quelli meno recenti? Per cominciare, la controparte di Google Assistant ha proprio le stesse funzioni del servizio concorrente di Big G: fornisce dunque informazioni, si richiama con uno swipe verso destra dalla schermata Home e garantisce notizie personalizzate, contenuti variegati, anche video in base allo stile di utilizzo del telefono e e gli interessi.

A cosa serve ancora Smart Charge una volta installato sugli smartphone Huawei e Honor? Lo scopo di questa funzione è quella di preservare l’autonomia del telefono nel tempo. Grazie all’apprendimento AI, dunque grazie all’intelligenza artificiale, ecco che la ricarica della batteria verrà calibrata sulla base delle abitudini di consumo degli utenti, preservando in maniera attivail prezioso elemento hardware,