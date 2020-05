Miglior monitor per PC: guida all’acquisto

Nonostante l’evoluzione delle tecnologie relative ai dispositivi mobile il computer rimane un dispositivo fondamentale, con il quale lavorare, divertirsi con i videogiochi, vedere film e serie TV in streaming. In questo articolo proponiamo una guida completa per scegliere il miglior monitor per pc, con una serie di consigli utili per capire qual è il modello più adatto alle tue esigenze, con una raccolta dei prodotti più interessanti in commercio divisi per ogni tipologia.

Come scegliere il miglior monitor?

Quando devi acquistare un monitor per il pc gli aspetti da verificare sono veramente tanti, per questo motivo abbiamo selezionato quelli principali in questa guida all’acquisto. Allo stesso tempo ricordati di tenere conto del tipo di utilizzo, infatti ogni caratteristica deve essere valutata in base alla destinazione d’uso, quindi se devi adoperare lo schermo per il gaming, lo streaming, il lavoro o altre attività.

Struttura e dimensioni

Per scegliere il monitor per pc migliore è importante considerare le dimensioni della diagonale dello schermo, misurate in pollici. I modelli economici sono quelli da 22 pollici, tuttavia per garantire una visuale adeguata è opportuno non scendere sotto i 21 pollici. Allo stesso modo bisogna valutare anche i materiali della struttura, poiché la cornice deve essere resistente, offrire un design in linea con lo stile della postazione e una configurazione ottimale dei pulsanti.

Attacco VESA

Se vuoi fissare il monitor alla parete o a un pannello, una caratteristica che devi assolutamente verificare è la presenza dell’attacco VESA. Si tratta di uno standard del settore, che rende compatibile il prodotto con le staffe universali per il montaggio dello schermo, in questo modo potrai riutilizzare lo stesso supporto TV con il nuovo monitor. Le misure VESA sono diverse in base alle dimensioni dello schermo, ad esempio 200×200 mm per il 32 pollici, oppure 400×400 mm per i monitor fino a 60 pollici.

Tecnologia video

Prima di comprare un monitor per pc è indispensabile guardare la tecnologia video del pannello, una configurazione che determina il tipo di retroilluminazione, l’accuratezza del segnale e la profondità dei colori. Gli schermi in commercio sono quasi tutti LCD (cristalli liquidi), tuttavia ogni modello presenta soluzioni tecniche differenti, che modificano il contrasto, i colori e l’angolo di visione, perciò fai particolare attenzione alla scelta del pannello giusto.

TN (Twisted Nematic)

Uno dei modelli più diffusi è il pannello TN, una tecnologia collaudata e affidabile, con una frequenza di aggiornamento minima di 60 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Questo sistema viene proposto in molti dei migliori monitor 4K per il gaming, infatti assicura una latenza inferiore rispetto ai pannelli IPS e supporta anche il 3D. Alcuni prodotti di fascia alta possono raggiungere una frequenza di aggiornamento elevata, fino a 144 Hz o anche superiore, un aspetto rilevante per gli RPG più complessi.

IPS (In Plane Switching)

La tecnologia IPS è senza dubbio la più diffusa, infatti questi pannelli sono robusti e garantiscono una risoluzione cromatica molto alta, fino a 1,07 miliardi di colori. I monitor IPS sono perfetti per lo streaming video, mettendo a disposizioni angoli di visione migliori rispetto ai display TN. Nonostante una frequenza di aggiornamento più bassa, questi modelli presentano una luminosità costante anche cambiando la posizione dalla quale si guarda lo schermo.

VA (Vertical Alignment)

Una via di mezzo tra i pannelli TN e IPS è offerta dai monitor VA, la cui caratteristica principale è la gestione ottimale della retroilluminazione, infatti è possibile spengerla, un’opzione molto apprezzata per chi lavora con il pc. La tecnologia VA fornisce un discreto angolo di visione, una buona resa cromatica e un ottimo contrasto, con versioni intermedie come MVA con tempi di risposta più alti, ASV con un angolo di visione più ampio e PVA per un contrasto ancora più profondo.

Risoluzione

Quando devi acquistare un monitor per il pc la risoluzione è uno degli aspetti più importanti, possiamo dire che sia la caratteristica più considerata. La qualità dell’immagine è legata però anche alle dimensioni, quindi se vuoi garantire una definizione elevata scegli uno schermo superiore ai 22 pollici, possibilmente intorno ai 27 pollici o superiore. In questo modo il display potrà contenere un numero di pixel maggiore, garantendo anche un contrasto migliore e un bilanciamento della luminosità più efficiente.

HD – Lo standard High Definition è presente nei monitor più economici, con un rapporto d’aspetto di 16:9 e una risoluzione di 1280×720 pixel . Questa tecnologia è ormai obsoleta, tuttavia se non vuoi spendere troppo e usi lo schermo per il lavoro è una soluzione conveniente senza troppe pretese.

– Lo standard High Definition è presente nei monitor più economici, con un rapporto d’aspetto di 16:9 e una risoluzione di . Questa tecnologia è ormai obsoleta, tuttavia se non vuoi spendere troppo e usi lo schermo per il lavoro è una soluzione conveniente senza troppe pretese. Full HD – La maggior parte dei monitor per il pc propone la definizione Full HD, con risoluzione 1920×1080 pixel e formato dello schermo 16:9. Questo display è meno indicato per il lavoro, infatti è il più popolare per il gaming e lo streaming, in grado di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo.

– La maggior parte dei monitor per il pc propone la definizione Full HD, con risoluzione e formato dello schermo 16:9. Questo display è meno indicato per il lavoro, infatti è il più popolare per il gaming e lo streaming, in grado di offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. 2K – Conosciuti come monitor 2K, Quad HD o WQHD, questi dispositivi vantano una risoluzione di 2560×1440 pixel , tuttavia è importante acquistare uno schermo di almeno 27 pollici, altrimenti la visuale ravvicinata potrebbe risultare fastidiosa. Sono ideali per lavorare, fare editing video e foto, ma vanno bene anche per i videogiochi.

– Conosciuti come monitor 2K, Quad HD o WQHD, questi dispositivi vantano una risoluzione di , tuttavia è importante acquistare uno schermo di almeno 27 pollici, altrimenti la visuale ravvicinata potrebbe risultare fastidiosa. Sono ideali per lavorare, fare editing video e foto, ma vanno bene anche per i videogiochi. 4K – Se vuoi davvero un display ad alta definizione devi optare per un monitor 4K, con risoluzione Ultra HD a 3840×2160 pixel. Al momento sono il top del mercato, ormai uno standard su alcuni dei migliori monitor Samsung.

Ingressi audio/video

Per scegliere il monitor giusto per il pc devi considerare il tipo e il numero degli ingressi audio e video. In questo modo puoi capire come collegare lo schermo con altre periferiche, quali tecnologie sono supportate e in che modo puoi creare una postazione completamente personalizzata, perfetta in base alle tue esigenze.

Tipologia di ingressi video

Per le porte video del monitor pc è essenziale almeno un ingresso DisplayPort, con il quale trasmettere sia l’audio che l’immagine, compatibile con standard USB e PCI Express per computer assemblati. Allo stesso modo servono porte DVI e HDMI, verificando che si tratti di versioni aggiornate, soprattutto se devono supportare risoluzioni elevate come Full e Ultra HD. Per il 4K è fondamentale verificare l’HDCP, un sistema di sicurezza per evitare la pirateria nella riproduzione di contenuti digitali ad alta definizione.

Tipologia di ingressi audio

Una risoluzione elevata deve essere accompagnata da un audio adeguato, immersivo e profondo. Per questo motivo devi controllare anche le porte audio oltre agli ingressi video, valutando il tipo di supporto che sono in grado di offrire. L’HDMI assicura buoni standard per entrambi, così come il DisplayPort, mentre il DVI è leggermente inferiore. In particolare, dai un’occhiata se il monitor è compatibile con tecnologie come il Dolby TrueHD, il DTS HD e il Dolby Atmos.

Controlli e impostazioni

Oltre alle tecnologie e agli elementi hardware, sicuramente devi verificare quali funzionalità offre il monitor per il pc, in base al tipo di utilizzo. Alcuni modelli propongono sistemi avanzati per l’impostazione dello schermo, la regolazione della luminosità, i colori, il contrasto, la risoluzione e la superficie di visualizzazione. Il menu deve essere semplice da usare, intuitivo e consentire una configurazione ottimale delle caratteristiche principali, sia per l’audio che per il video.

I migliori monitor per pc divisi per tipologie

A questo punto conosci ormai tutte le caratteristiche principali, quindi sei in grado di trovare il miglior monitor per pc, valutando tutti gli aspetti più importanti a seconda delle tue esigenze. In questa selezione abbiamo raccolto i prodotti più apprezzati e venduti del momento, per offrirti una visuale completa sugli schermi per il computer disponibili per ogni tipologia e destinazione d’uso, dal gaming all’editing grafico.

Miglior monitor 2k

Lenovo Q27q

Trovare il miglior monitor 2K non è facile, infatti si tratta di prodotti di nicchia, tuttavia una delle proposte più interessanti è il Lenovo Q27q. Questo schermo per il pc ha un display da 27 pollici, con risoluzione Quad HD a 2560×1440 pixel, luminosità di 300 nits e un tempo di risposta di 4 ms. Il design è sottile ed elegante, una soluzione indicata soprattutto per il lavoro, con un angolo di visione ampio, gamma cromatica sRGB, frequenza di aggiornamento di 75 Hz, 2 speaker integrati, DisplayPort e HDMI.

Pro

Design moderno

Speaker integrati

Contro

Cornice

Non adatto alle esigenze di grafici professionisti

LG UltraGear 27GL850

Il miglior monitor 2K per il pc è senza dubbio l’LG UltraGear 27GL850, un modello top di gamma per il gaming. Il display da 27 pollici ha una risoluzione Quad HD da 2560×1440 pixel, con tempo di risposta di 1 ms, sistema G-Sync e Radeon AdaptiveSync con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Non manca l’integrazione della tecnologia HDR 10, con calibrazione adattiva della resa cromatica, un pannello Nano IPS con 1,07 miliardi di colori, angolo di visione elevato e sistema Multitasking. Il monitor è dotato di due porte HDMI, un ingresso DisplayPort 1.4, uscita audio per jack e 3 porte USB 3.0.

Pro

Frequenza elevata

Connettività ampia

Contro

Prezzo alto

Setting complesso

Miglior monitor 27 pollici

Samsung C27F396

Considerato in assoluto il miglior monitor 27 pollici sul mercato, grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo, un eccellente modello in questa categoria è il Samsung C27F396. Si tratta di un display curvo con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), design ultrasottile, tempo di risposta di 4 ms, pannello VA, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e supporto per HDMI. All’interno integra la funzionalità adattiva AMD FreeSync, per un compromesso adatto sia al lavoro che all’intrattenimento e al gaming.

Pro

Rapporto qualità-prezzo

Comfort visivo

Contro

Latenza elevata

Mancano speaker

Asus VG278QR

Tra i monitor per pc migliori con schermo da 27 pollici c’è il modello Asus VG278QR, progettato appositamente per il gaming. Questo dispositivo propone una risoluzione Quad HD, con pannello IPS e regolazione dell’altezza, tecnologia dinamica HDR 10, frequenza di aggiornamento di 165 Hz, latenza di 0,5 ms e attacco VESA 100×100 mm. Nella dotazione ci sono gli ingressi DisplayPort, DVI e HDMI, oltre alla compatibilità con NVIDIA G-Sync e Adaptive Sync.

Pro

Frequenza elevata

Latenza minima

Contro

Prezzo alto

Settaggio complesso

Miglior monitor IPS

Samsung C24FG73

Un ottimo monitor IPS per pc è il Samsung C24FG73, un display curvo da gaming con dimensione di 24 pollici e risoluzione Full HD a 1920×1080 pixel. Si tratta di uno schermo con pannello VA e tecnologia QLED, con tempo di risposta di 1 ms, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e raggio di curvatura di 1800R, per una visuale perfetta da ogni angolazione. La gamma cromatica è ampia grazie alla tecnologia Quantum Dot, con 16,7 milioni di colori, AMD FreeSync e regolazione in altezza.

Pro

Frequenza elevata

Angolo di visione ampio

Contro

Resa cromatica

Dimensioni

LG 27UL500

Se stai cercando uno schermo per il pc ad alta risoluzione, il miglior monitor IPS del momento è il modello LG27UL500, un device di fascia alta con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Questo dispositivo ha un display da 27 pollici, con risoluzione 4K Ultra HD da 3840×2160 pixel, con 1 miliardo di colori, illuminazione a LED, tecnologia HDR 10, tempo di risposta di 5 ms e frequenza di 60 Hz. Il monitor è Multitasking, con supporto per l’attacco VESA 100×100 mm, DisplayPort 1.4, uscita audio e 2 ingressi HDMI.

Pro

Alta definizione

Resa cromatica elevata

Contro

Tempo di risposta

Frequenza nella media

Miglior monitor 24 pollici

Samsung C24RG50

Uno dei migliori monitor per pc 24 pollici è il Samsung C24RG50, un dispositivo per il gaming con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e tempo di risposta di 4 ms. Questo display è equipaggiato con 2 porte HDMI e un ingresso DisplayPort, inoltre presenta un formato 16:9, risoluzione Full HD a 1920×1080 pixel, design curvo 1800R e tecnologia AMD FreeSync. Il rapporto di contrasto è di 3000:1, con modalità Eye-Saver che riduce l’affaticamento della vista.

Pro

Frequenza elevata

Qualità di gioco

Contro

Non è regolabile in altezza

Consumi energetici

BenQ BL2420PT

Il miglior monitor 24 pollici in commercio è uno schermo realizzato per il lavoro, in particolare per la progettazione grafica e i designer, il BenQ BL2420PT. Il display IPS vanta una risoluzione Quad HD 2K a 2560×1440 pixel, in grado di supportare la definizione e le animazioni dei programmi CAD, con sistema per la regolazione in altezza e modalità ECO a risparmio energetico. Nella dotazione ci sono 2 porte USB e ingressi VGA, DVI, HDMI e DisplayPort, con speaker audio incluso e resa cromatica professionale 100% sRGB.

Pro

Modalità CAD/CAM

Regolazione altezza

Contro

Peso elevato

Manca AdobeRGB

Miglior monitor pc economico

Samsung S24F350

Il miglior monitor per pc economico è il dispositivo dell’azienda coreana Samsung S24F350, un display da 24 pollici con risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. Questo monitor è dotato di un pannello PLS, sistema di illuminazione a LED, design sottile e modalità Eye-Saver per preservare la vista dall’affaticamento. L’angolo di visione è piuttosto elevato, fino a 170 gradi sia in verticale che in orizzontale, con ingressi HDMI e D-SUB, tecnologia AMD FreeSync e funzione Flickr Free per diminuire lo sfarfallio dell’immagine.

Pro

Illuminazione LED

Angolo di visione elevato

Contro

Manca entrata jack

Non c’è porta DVI

HP 24W

Il miglior monitor pc economico è lo schermo HP 24W, un modello proposto con un ottimo prezzo di vendita. Il display è da 24 pollici, tuttavia sono disponibili anche versioni da 22 e 27 pollici, con pannello IPS e risoluzione Full HD a 1920×1080 pixel. Il monitor è antiriflesso, con design Micro-Edge e retroilluminazione a LED, tempo di risposta di 5 ms, comandi direttamente sullo schermo, sistema inclinabile, porte HDMI e VGA. La visuale è abbastanza ampia con un angolo di 178 gradi, ed è compatibile con pc Desktop e notebook con una frequenza di scansione di 80 Hz.

Pro

Retroilluminazione LED

Attacco VESA

Contro

Latenza elevata

Mancano altoparlanti