Miglior monitor 24 pollici per pc: guida all’acquisto

Nel settore dei monitor per il pc ci sono due modelli tra i più venduti in assoluto, i 27 e i 24 pollici. Quest’ultimi sono sicuramente quelli con il rapporto qualità-prezzo più vantaggioso, con una resa ottimale e prestazioni in grado di soddisfare ogni esigenza, adattandosi a qualsiasi tipo di postazione. Oggi andremo a scoprire i migliori monitor 24 pollici, non prima di vedere quali sono i fattori da controllare per acquistare il display perfetto per il computer. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Come scegliere il miglior monitor da 24 pollici?

Quando devi comprare un monitor per pc è opportuno analizzare una serie di caratteristiche tecniche, tuttavia parti sempre dal tipo di utilizzo che devi fare del display. Per il gaming verifica sempre la resa cromatica, le tecnologie AMD e NVIDIA, la latenza e il refresh rate. Per lo streaming video punta sulla qualità dell’immagine e i pannelli IPS, mentre per il lavoro scegli uno schermo con controlli avanzati, configurazioni personalizzate e sistemi per proteggere la vista dall’affaticamento.

Dimensioni consigliate per un monitor pc

Sono in molti a pensare che più lo schermo è grande migliore sarà la qualità dell’immagine, tuttavia non è così semplice. In realtà è fondamentale avere un display equilibrato, in base all’angolo di visione, alla tecnologia dei pannelli, al tipo di illuminazione e alla risoluzione. Il compromesso giusto è senza dubbio il monitor 24 pollici, uno dei più richiesti per il gaming e il lavoro, altrimenti è possibile comprare uno dei migliori monitor 27 pollici [ST1] in commercio, sicuramente una valida alternativa.

IPS, VA o TN?

Un aspetto fondamentale nella scelta dello schermo per il pc è il pannello. In questo caso le opzioni possibili sono 3:

– la tecnologia IPS più comune ed economica, con una qualità d’immagine elevata e un angolo di visione ampio

il pannello TN con tempi di risposta bassi e una frequenza di aggiornamento molto alta

il modello VA per un contrasto davvero ai massimi livelli, ideale per l’editing grafico e la progettazione.

Qualità dell’immagine

Naturalmente è indispensabile tenere conto della qualità dell’immagine, una delle caratteristiche principali in un monitor per pc. La maggior parte dei display viene proposta con la definizione Full HD 1920×1080 pixel, uno standard ottimale sia per il gaming sia per il lavoro. Per lo streaming di serie TV e film è opportuno passare al 4K Ultra HD con 3840×2160 pixel, mentre una via di mezzo è rappresentata dal 2K Quad HD, con risoluzione 2560×1440 pixel e supporto per i formati 16:9 e 21:9.

Caratteristiche

Dopo aver valutato il tipo di pannello, la risoluzione e le dimensioni, per scegliere il monitor 24 pollici giusto non ti resta che dare un’occhiata alle specifiche tecniche e alle funzionalità dei modelli che ti interessano di più. Come abbiamo visto puoi trovare display Full HD, 2K QHD e 4K UHD, con tecnologie IPS, TN o VA, rapporti d’immagine 16:9 o 21:9, HDR 10 o 400 e retroilluminazione a LED.

Altre caratteristiche importanti sono i sistemi di stabilizzazione dell’immagine, quindi le tecnologie AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync, senza tralasciare anche la connettività, poiché devono esserci almeno una porta HDMI e una DisplayPort, ma è preferibile avere anche ingressi USB, VGA e DVI. Infine, verifica la predisposizione per gli attacchi VESA, i colori sRGB e la possibilità inclinare la struttura e regolarla in altezza, per trovare la configurazione ideale in qualsiasi momento.

I migliori monitor da 24 pollici da acquistare

Samsung S24F350

Un monitor 24 pollici economico per il pc è il Samsung S24F350, uno schermo LED con risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. Il display è dotato di un pannello PLS, con design sottile e spessore di appena 1 cm, con angolo di visione di 178 gradi e possibilità di regolare la periferica in orizzontale o in verticale. Sono presenti gli ingressi HDMI e D-SUB, mentre la modalità Eye-Saver riduce l’affaticamento della vista. Il tempo di risposta è di 4 ms, con formato 16:9 e supporto per il montaggio a parete con attacco VESA 75×75 mm, inoltre c’è la tecnologia AMD FreeSync e il sistema Flicker Free contro lo sfarfallio dell’immagine.

Pro

Prezzo

Latenza

Contro

Manca l’uscita audio jack

Gamma cromatica

Offerta Samsung S24F350 Monitor per PC 24 pollici Risoluzione 1920 x 1080,... Monitor PC LED Flat con risoluzione Full HD

Design sottile con uno spessore pari a 10 mm

HP 24W

Tra i migliori monitor economici 24 pollici per il pc c’è il display HP 24W, un dispositivo con un design discreto e funzionalità che lo rendono veramente versatile, adatto sia al gaming leggero che al lavoro e allo streaming video di film e serie TV. Lo schermo ha una risoluzione Full HD 1920×1080 pixel, con pannello IPS e struttura Micro-Edge con comandi integrati e possibilità di inclinare la tela. Sono presenti porte HDMI e VGA, un angolo di visione di 178 gradi e c’è anche il supporto per la modalità multischermo, con tempo di risposta di 5 ms e frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Pro

Qualità d’immagine

Design sottile

Contro

Frequenza

Latenza

HP 24w Monitor, Schermo 24 Pollici IPS Full HD, Risoluzione 1920 x... Aggiungi alla tua scrivania un dispositivo dal design sottile ed...

Il design micro-edge offre una visualizzazione più ampia in minor...

Acer Nitro VG240Y

Prodotto versatile da usare per il gaming, il lavoro e l’intrattenimento, l’Acer Nitro VG240Y è sicuramente un buon monitor 24 pollici per pc. La risoluzione è Full HD con rapporto d’aspetto 16:9, mentre all’interno c’è un pannello IPS abbinato alla tecnologia LCD a cristalli liquidi, per una resa cromatica elevata. Il tempo di risposta è di appena 1ms, con frequenza di aggiornamento di 75 HZ e AMD FreeSync incluso, speaker integrati e connettività VGA e HDMI. Il design è moderno ed elegante, con stile ZeroFrame senza cornice e una struttura d’appoggio solida non troppo ingombrante.

Pro

Gamma cromatica

Tempo di risposta

Contro

Frequenza

Connettività

Offerta Samsung C24RG50 Monitor Gaming Curvo, 24 Pollici, Full HD, FHD, 1920 x... Curvatura 1800R per un ottimo comfort visivo e un'esperienza immersiva

Monitor 24 pollici FHD con refresh rate a 144 Hz e tempo di risposta...

Samsung C24FG73

Il miglior monitor 24 pollici 144 Hz è il Samsung C24FG73, uno schermo per il gaming con tempo di risposta di 1 ms. Si tratta di un display QLED curvo con risoluzione Full HD 1920×1080 pixel, pannello VA e colori sRGB al 125%, con ampia gamma cromatica grazie al sistema Quantum Dot e a un vasto angolo di visione. Il dispositivo è regolabile in altezza, integra la tecnologia AMD FreeSync e propone le porte HDMI e DisplayPort, con rapporto d’aspetto 16:9 e impostazioni avanzate per la configurazione dell’immagine e della luminosità.

Pro

Frequenza elevata

Angolo di visione

Contro

Luminosità

Consumo energetico

Offerta Samsung Monitor C24FG73 Monitor da Gaming Curvo VA da 24" Full HD,... Tempo di risposta ultrarapido: 1 ms

Refresh rate a 144 Hz per un gioco fluido

Asus VG258QR

Monitor da 24,5 pollici per il gaming e il lavoro al pc, l’Asus VG258QR vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo e tecnologie innovative per la qualità dell’immagine dinamica. Oltre ad AMD FreeSync è presente il sistema Flicker Free, in grado di contrastare lo sfarfallio durante lo scorrimento dei frame, inoltre è compatibile con G-Sync di NVIDIA e propone anche una soluzione per tutelare la vista. La risoluzione è Full HD, con tempo di risposta di 0,5 ms e frequenza di aggiornamento di 165 Hz, mentre per la connettività ci sono le porte HDMI, DIV e DisplayPort.

Pro

Latenza

Frequenza

Contro

Consumo energetico

Audio

BenQ BL2420PT

Eccezionale monitor 24 pollici per la grafica professionale e la progettazione digitale, il BenQ BL2420PT è uno migliori schermi per lavorare al pc. Il display offre la predisposizione per i programmi CAD e CAM, un sistema specifico per le animazioni virtuali e soluzioni dedicate per le arti grafiche e il montaggio video. La periferica è regolabile in altezza, ha la tecnologia Flicker Free per ridurre lo sfarfallio e la modalità Low Blue Light per evitare l’affaticamento della vista. Dentro c’è un pannello IPS ad alta risoluzione cromatica, con definizione QHD 2560×1440 pixel e ingressi VGA, HDMI, DVI, DisplayPort e 2 porte USB con uscita audio jack inclusa.

Pro

Gamma cromatica

Qualità d’immagine

Contro

Tempo di risposta

Manca AdobeRGB

MSI Optix MAG241CV

Schermo per pc spettacolare con latenza di appena 1 ms, il monitor 24 pollici MSI Optix MAG241CV è un eccellente display per il lavoro e i videogiochi più impegnativi. Si tratta di un dispositivo LCD con pannello VA, con frequenza di aggiornamento di 144 Hz e design curvo per offrire un angolo di visione ottimale. In questa versione manca l’RGB e la funzionalità Eco-Box, quindi i colori e i consumi non sono il massimo, tuttavia è una configurazione che predilige le prestazioni. Non mancano anche sistemi Anti-Flicker e di protezione della vista con riduzione dei blu, con risoluzione Full HD e 3 anni di garanzia ufficiale.

Pro

Tempo di risposta

Frequenza elevata

Contro

Consumi energetici

Gamma cromatica

Offerta MSI Optix MAG241CV LCD Monitor Gaming 24" Curvo, Pannelo VA, 144 Hz,... Pannello va, curvo (1500r) con design frameless per un'immersione...

Risoluzione fhd - i titoli di gioco avranno un aspetto migliore grazie...

Acer KG251Q

Il miglior monitor 24 pollici in commercio è l’Acer KG251Q, un modello che di adatta perfettamente a qualsiasi utilizzo, dal gaming al lavoro fino alla riproduzione di film e serie TV in streaming. Il display ha una risoluzione Full HD con frequenza di aggiornamento di 240 Hz, la più alta della categoria, con un tempo di risposta di 1 ms. La luminosità è elevata e configurabile, con speaker integrati nello schermo, ingresso DisplayPort e porte HDMI con uscita per l’audio. L’esperienza con questo monitor è davvero immersiva, con formato 16:9, angolo di visione di 160 gradi, pannello TN e supporto per attacchi VESA.

Pro

Frequenza elevata

Latenza minima

Contro

Angolo di visione

Audio

I migliori monitor da 24 pollici 4k

DELL P2415Q

Trovare un monitor 24 pollici 4K è veramente difficile, infatti questa risoluzione viene proposta di solito su schermi più grandi, tuttavia un top di gamma è il DELL P2415Q. Si tratta di un display LED con pannello IPS e definizione UHD 3840×2160 pixel, con un contrasto davvero elevato, una gamma cromatica piuttosto ampia e colori sRGB al 99%. Nella dotazione c’è la predisposizione per l’attacco VESA 100×100 mm, la porta HDMI, l’ingresso DisplayPort e 4 USB, con regolazione della struttura in altezza e audio immersivo.

Pro

Alta risoluzione

Design moderno

Contro

Latenza alta

Prezzo elevato

Dell P2415Q-C LCD Monitor 23.8", Nero Monitor da 23.8 pollici IPS

Risoluzione massima: 3840 x 2160 pixel, contrasto 1:2000000, tempo di...

LG 24MD4KL-B

Se sei disposto a spendere veramente tanto puoi portarti a casa un vero gioiello, il monitor 4K 24 pollici LG 24MD4KL-B, uno schermo di ultima generazione con pannello Nano IPS e compatibilità con Windows e macOS. Questo display vanta una connettività straordinaria, con due ingressi Thunderbolt e 3 porte USB Type-C, una risoluzione di 3840×2160 pixel, altezza regolabile, struttura inclinabile e un peso contenuto. Oltre al bellissimo design ultrasottile la periferica dispone della retroilluminazione a LED, 1,07 miliardi di colori, rapporto d’aspetto di 16:9 e angolo di visione di 178 gradi.

Pro

Connettività

Gamma cromatica

Contro