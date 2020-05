Ligabue festeggia i 30 anni di carriera con un nuovo look (video)

Ligabue festeggia i 30 anni di carriera, con una lunga barba bianca. Il rocker di Correggio ha spiazzato i fan con un look tutto nuovo, che ha diviso le opinioni del suo pubblico abituato a vederlo in un’altra maniera.

L’artista emiliano è tornato sui suoi social per ricordare il rilascio del suo primo album – Ligabue – avvenuto proprio l’11 maggio del 1990. “Una porta che si è aperta impensabilmente 30 anni fa”, ha dichiarato Ligabue, riferendosi alla sua prima pubblicazione che l’ha lanciato verso un inarrestabile successo.

Il concerto a Campovolo è confermato

Questi primi 30 anni di carriera avrebbero dovuto essere festeggiati con il concerto a Campovolo del 12 settembre, che rimane confermato anche se il suo svolgimento non è ancora certo. Si attendono, infatti, le direttive del Governo in merito alla musica dal vivo, che stanno tardando ad arrivare. Intanto, il tour europeo che avrebbe dovuto tenersi questa primavera è stato rinviato.

I fan attendevano il ritorno sul grande palco di Campovolo ormai da anni ed è per il trentennale che Ligabue ha scelto di riportare la sua musica in una location storica per la sua carriera. I biglietti sono stati messi in vendita diversi mesi fa, ma l’emergenza Coronavirus rischia di far saltare l’evento o farlo rimandare al 2021. Si attendono novità da parte delle Istituzioni, più volte chiamate a fare chiarezza sull’argomento.

Start è l’ultimo album di Ligabue

Luciano Ligabue viene dal rilascio dell’ultimo album Start, che ha supportato con un tour negli stadi iniziato con una certa carenza di pubblico, poi portato a conclusione con gli stadi che somigliavano a quelli di una volta, in termini di spettatori.

Il nuovo album è stato anticipato dal singolo Luci D’America, al quale ha fatto seguire Certe Donne Brillano, che ha destinato alla Festa della Donna. Prima del tour, ha invece rilasciato Polvere Di Stelle.