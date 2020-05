In ripresa lo sviluppo dei Huawei P30 e P30 Pro TIM: patch 190 di marzo

La linea dei Huawei P30 e P30 Pro brand TIM si aggiorna in Italia con il pacchetto 10.0.0.190(C431E22R2P5), il cui rilascio via OTA (Over-The-Air) è stato da poco avviato. Come riportato da ‘tuttoandroid.net‘, trattasi di una release molto leggera, dal peso di circa 150MB, e che pertanto può essere scaricata anche attraverso la rete cellulare del proprio operatore telefonico (senza rischiare il tracollo dei GB residui come invece potrebbe accadere in altri casi).

L’aggiornamento 10.0.0.190(C431E22R2P5) contiene la patch di sicurezza di marzo, e probabilmente non molto altro dato il peso della build. Si ragiona nell’ordine di ottimizzazioni di piccolo genere, fatte per lo più da correzioni di una qualche defezione non troppo importante (altrimenti sarebbe stata segnalata di certo nel changelog, che al contrario non riporta nulla a riguardo). Non aspettatevi nemmeno nuove funzionalità: l’aggiornamento 10.0.0.190(C431E22R2P5), per chi ancora non lo avesse capito, è stato principalmente studiato per integrare al sistema operativo dei Huawei P30 e P30 Pro brand TIM la patch di sicurezza di marzo (non proprio tra le più recenti, ma considerato che stiamo parlando di modelli serigrafati è un ritardo accettabile).

Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità dell’aggiornamento 10.0.0.190(C431E22R2P5) a bordo dei vostri Huawei P30 e P30 Pro brand TIM procedete pure all’installazione del pacchetto, facendo prima attenzione che la carica residua della batteria non sia inferiore al 50%. Non dovrebbe essere necessario effettuare un ripristino ai dati di fabbrica dato lo scarso peso della release, ma molto dipende dalle condizioni singole dei Huawei P30 e P30 Pro brand TIM in questione (se doveste decidere di optare per il ripristino ricordate prima di effettuare un backup dei vostri dati personali per evitare di vedere persi tutti i dati presenti a bordo in maniera irreversibile).