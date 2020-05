Guaranà è il nuovo singolo di Elodie

Si intitola Guaranà il nuovo singolo di Elodie, disponibile su tutte le piattaforme digitali da mercoledì 13 maggio e successivamente in radio.

Per Elodie si tratta di un nuovo pezzo inedito, che vede la luce dopo la pubblicazione del disco This Is Elodie, rilasciato in occasione della partecipazione al Festival di Sanremo 2020 con la canzone Andromeda.



Guaranà è stato scritto da Davide Petrella e Dardust, che ne ha curato anche la produzione. Pur vivendo dopo il rilascio dell’ultimo disco, rientra in modo coerente nel mondo musicale delineato all’interno di This Is Elodie, progetto che vanta all’attivo più di 150 milioni di ascolti in streaming totalizzati in pochi mesi.

In This is Elodie ci sono le hit che Elodie ha rilasciato nel 2019, da Nero Bali (con Michele Bravi) e Margarita (con Marracash) a Pensare Male, brano realizzato in feat. con i The Kolors, certificato disco di platino.

Nel disco c’è anche il brano Andromeda, certificato disco d’oro, con il quale Elodie si è presentata al Festival di Sanremo, in gara nella categoria dei Campioni, ottenendo ampi consensi e mostrandosi con un’immagine completamente nuova.

Elodie aveva in programma due concerti, rispettivamente a Roma e a Milano nel mese di aprile. Le restrizioni messe in atto per contenere i contagi da Coronavirus hanno costretto gli organizzatori a posticipare il debutto live di Elodie.

Le nuove date sono quelle del 30 settembre alla Santeria Toscana 31 di Milano (recupero del 16 aprile) e del 3 ottobre al Teatro Centrale di Roma (recupero del 18 aprile). I biglietti già acquistati restano validi per le relative nuove date; le prevendite sono ancora attive attraverso il circuito TicketOne al prezzo di 23 euro per posto unico non numerato.