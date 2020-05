Dispositivi Realme: i tempi di Android 10 per i vari modelli

Sono già tanti gli smartphone Realme aggiornati ad Android 10 (naturalmente in versione personalizzata Realme UI, l’interfaccia proprietaria della casa madre), ma alla lista completa ne manca ancora qualcuno. Come riportato da ‘androidcentral.com‘, in questi primi mesi del 2020 il produttore cinese ha portato l’ultima major-release dell’OS mobile di Google a bordo dei vari Realme XT (gennaio), Realme 5 Pro, 3 Pro e X (febbraio), Realme X2 Pro e X2 (aprile), mentre è in roll-out da maggio per Realme 3i e 3. In questo stesso mese, secondo le previsioni, l’OEM dovrebbe aggiornare ad Android 10 i Realme 5, 5S e 5i, il Realme 2 Pro a giugno ed il Realme C2 nel Q3 2020 (periodo compreso tra luglio e settembre).

Dette tutte le buone notizie adesso passiamo a quelle un po’ meno belle, che purtroppo riguardano i possessori dei Realme 1, 2, C1 e U1, che non riceveranno l’aggiornamento del sistema operativo ad Android 10 (rispetto all’enorme quantità di smartphone presentati dal produttore cinese in questi ultimi mesi è davvero poca cosa, ma dispiace comunque per gli utenti ne hanno deciso di puntare su quei modelli, purtroppo rimasti fuori). Questo è quanto dovrebbe interessarvi sapere a riguardo dei prossimi roll-out relativi agli smartphone Realme per quel che riguarda l’omologazione del sistema operativo all’ultima major-release di Android.

Il produttore cinese ormai non ha bisogno di presentazioni: i suoi dispositivi, sempre economici e di buona qualità. Il tratto distintivo che l’OEM ha sapientemente fatto germogliare terminale dopo terminale è cosa nota ai veri intenditori (i brand più blasonati sfornano di certo dispositivi all’altezza delle aspettative, ma bisognerebbe non sottovalutare mai le altre alternative, molto spesso lodevoli). Relativamente al rilascio di Android 10 sui vari smartphone Realme, almeno per adesso, non c’è niente da aggiungere. Se avete dubbi a riguardo o volete rivolgerci qualche domanda in particolare il box dei commenti in basso resta a vostra disposizione.