Bloccanti problemi Libero Mail oggi 11 maggio: si è verificato un errore

Abbiamo fastidiosi problemi Libero Mail da fronteggiare oggi 11 maggio, considerando il fatto che diversi utenti faticano non poco ad utilizzare la propria casella di posta elettronica. Anomalia, quella odierna, che ricorda il malfunzionamento trattato non molto tempo fa sul nostro magazine, a testimonianza del fatto che i server di questo famoso marchio non stiano vivendo un momento particolarmente felice. Oggi come allora, tuttavia, non si registrano dichiarazioni ufficiali utili per fare chiarezza sulla vicenda.

Si è verificato un errore coi problemi Libero Mail di oggi 11 maggio

Questione davvero strana quella relativa ai problemi Libero Mail di oggi 11 maggio. Premesso che potete seguire lo sviluppo della vicenda in tempo reale tramite Down Detector, il mio test personale porta a qualche conclusione. Ad esempio, l’app ufficiale sembra funzionare regolarmente. Apparentemente, non mi vengono notificati messaggi di errore al momento dell’invio di un messaggio, ragion per cui ho modo di credere che siano stati inviati correttamente al destinatario.

La versione desktop, invece, fa emergere grattacapi. Aggiornando la pagina post login, infatti, capita di imbattersi spesso e volentieri nel messaggio “si è verificato un errore“. Alcune volte il sistema carica le pagine, altre invece mancano le voci del menù (come posta inviata, spam e messaggi eliminati). Infine, come accennato, potreste andare incontro ad un’anomalia con il feedback appena riportato che blocca da subito le vostre velleità di accesso. Anche voi riscontrate malfunzionamenti questo lunedì? Fatecelo sapere.

Aggiornamento ore 12:50. Personalmente, da alcuni minuti riscontro una piattaforma funzionante. Tuttavia, premendo continuamente F5, capita che in alcune circostanze il caricamento dei messaggi arrivati nella mia casella di posta elettronica faccia emergere un avviso di errore. Insomma, i problemi Libero Mail di questo 11 maggio sono ancora in via di risoluzione. Rinnovo a condividere con noi, qui di seguito, quanto appurato con questo marchio stamane.