Bélen Rodriguez in Montalbano, la showgirl visita il commissario nell’episodio Il Campo del Vasaio su Rai1 l’11 maggio

Bélen Rodriguez in Montalbano: la showgirl argentina visita il commissario interpretato da Luca Zingaretti nell’episodio in onda, in replica, l’11 maggio, dal titolo Il Campo del Vasaio. Il personaggio, nato dalla geniale penna di Andrea Camilleri, è alle prese con un omicidio dai richiami di stampo mafioso.

Il Campo del Vasaio, trasmesso per la prima volta il 14 marzo 2011, è tratto dai romanzi Il campo del vasaio e Il ladro di merendine. La regia, come di consueto, è affidata ad Alberto Sironi. Al suo esordio, ha conquistato 9.561.000 telespettatori con uno share del 32,59%.

L’episodio di stasera inizia con il commissario svegliato di soprassalto. Davanti la porta di casa si ritrova il questore Bonetti-Alderighi che chiede disperato il suo aiuto per nascondersi. In realtà, si tratta di un incubo, dal quale verrà svegliato (stavolta per davvero) da Catarella, che annuncia a Montalbano il solito ritrovamento di un morto. Si tratta di un cadavere fatto a pezzi e seppellito nel campo di un contadino. Intanto, Mimì Augello si comporta in modo strano ed è scontroso con tutti. Montalbano scopre che il suo vice sta mentendo alla moglie, quando in realtà di notte è impegnato in altri affari. Il caso su cui il commissario sta indagando diventa più complicato quando la bella Dolores denuncia la scomparsa del marito, un ufficiale di marina, imparentato con la famiglia mafiosa di Balduccio Sinagra. Montalbano cederà al fascino di Dolores? E cosa sta combinando Mimì?

Al cast composto da Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Isabel Soliman, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Giovanni Visentin e Giorgio Morra si aggiunge Belen Rodriguez. La showgirl argentina interpreta Dolores Alfano, donna che denuncia la scomparsa del marito ufficiale marittimo. Completano il cast, Tuccio Musumeci nel ruolo del Cavalier Pintacuda, Vincenzo Failla nei panni di Tanino, e Costantino Carrozza che interpreta l’Avvocato Guttadauro.

Una curiosità: secondo la critica, il sogno agitato di Montalbano – che ci viene mostrato all’inizio – riflette le idee politiche dell’autore. Infatti Salvo immagina Totò Riina non più capomafia, ma presidente del consiglio. L’apparizione salvifica di Catarella, invece, viene identificata come la coscienza di Montalbano che lo sveglia dall’incubo.

Il ciclo di repliche de Il Commissario Montalbano si concluderà lunedì 18 maggio – salvo variazioni nel palinsesto – in cui andrà in onda l’episodio Come voleva la prassi (trasmesso in prima assoluta nel 2011). L’appuntamento con la guest star Bélen Rodriguez in Montalbano è per stasera su Rai1 alle ore 21:25. Ecco il promo: