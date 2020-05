Batwoman verso il finale forzato per la pandemia svela il villain della seconda stagione? (Promo)

Batwoman si avvia verso il finale forzato di stagione e proprio qualche ora fa è stato rilasciato il promo di quello che sarà l’ultimo episodio di questa prima stagione. La rete ha rilasciato l’anteprima di “O, Mouse!”, il ventesimo e ultimo episodio della prima stagione che potrebbe regalare al pubblico colpi di scena epici nonostante si tratti di un finale un po’ forzato per via della Pandemia e di quello che è successo sui set in tutto il mondo.

Il finale del penultimo episodio in onda domenica sera negli Usa ha rivelato quello che era nascosto nel libro di Lucious ovvero l’arma con cui uccidere Batwoman per sempre e adesso toccherà ad Alice fare la sua prossima mossa ripartendo proprio da Tommy, l’unico in grado ad aiutarla a trovare quello che le serve.

ATTENZIONE SPOILER!

Il penultimo episodio di Batwomaniha rivelato che è la Kryptonite a poter uccidere Batwoman e solo il prossimo svelerà se riuscirà davvero a trovarla oppure no per compiere la sua missione. La stessa Beth ad un Mouse infuriato ha confidato di avere un solo obiettivo ovvero quello di uccidere la sua rossa rivale non senza epiche sorprese, oltre a un grande cliffhanger che lancerà la già annunciata seconda stagione.

La stessa showrunner Caroline Dries ha rivelato a ComicBook.com:

“È davvero un peccato dal punto di vista creativo. Avevamo scritto questi ultimi due episodi e uno di loro era pronto per essere girato, quindi è stato triste. Tuttavia ho guardato cosa avevamo e mi sono detta ‘Sai una cosa? Possiamo concludere bene’. Abbiamo un ultimo episodio fantastico, abbiamo un enorme cliffhanger e abbiamo tutte queste storie emotive che siamo stati in grado di concludere. Quindi sono davvero molto felice di come è andata e sono contenta del nostro finale”.

La trama dell’ultimo episodio di Batwoman recita: Quando uno degli ex eroi di Gotham ritorna nel suo territorio, sia Batwoman che il comandante Kane si trovano sulla difensiva. Nel frattempo, Alice ha scoperto cosa potrebbe finalmente abbattere Batwoman ma sta perdendo la presa sul suo scagnozzo Mouse e su Hush (guest guest Gabriel Mann), mandandola incontro al suo lato oscuro.

Luke si concentra immediatamente sulla ricerca di un modo per proteggere Batwoman da Alice, e Mary ha la possibilità di essere la sorella di cui Kate ha sempre avuto bisogno.

Ecco il promo del finale di Batwoman:

Secondo quanto abbiamo appreso nel penultimo episodio di Batwoman, ci sono sicuramente più nemici che Kate/Batwoman devono affrontare, uno dei quali è rimasto in agguato nell’ombra per tutta la stagione a cominciare dal nome fatto da ovvero quello di Safiyah Sohail. Kate ha rivelato di non riconoscere quel nome, ma Julia ha rassicurato che Safiyah sa della crociata di Kate come Batwoman e questo la rende la papabile cattiva nella stagione 2.

Nei fumetti, Safiya è il sovrano di una nazione pirata chiamata Coryana, che salva la vita di Kate durante il suo viaggio per poi diventare amanti fino a quando la nostra rossa non porta accidentalmente una malattia mortale sull’isola e Safiyah la incolpa. Anni dopo, Safiyah è diventata un leader delle Many Arms of Death, un’organizzazione terroristica che potrebbe bussare alle porte di Gotham cominciando proprio da Beth.